Cally - 黄埔天地圣诞斥500万推广 光影魔法+雪见同人展引流 | 商界讲呢啲

圣诞就到，今年黄埔天地投资500万，打造超梦幻嘅THE WISHPHERE@THE WHAMPOA，喺黄埔号同德安街一带铺满超过18万粒闪烁灯饰，混合镜面圣诞球、光影投影同巨型雪花光雕，简直系个沉浸式音乐电影舞台！即日起到明年1月4号，每日下昼5点到夜晚11点亮灯，节日气氛满满。圣诞老人、雪人同麋鹿仲会喺12月20、21同25号现身黄埔号，年轻家庭同打卡一族唔好错过！另外喺12月13至14同20至21号，时尚坊会举行【雪见同人展】，动漫迷可于20个同人摊位扫原创产品同周边，仲有多队ACG单位轮流表演同埋人气Cosplayer见面会。

和记地产集团有限公司市场及租务总经理何丽明表示：「『新光黄埔』同『TIDES』进驻后成功举办多场活动，吸引咗唔少音乐迷同电影迷，令商场11月人流增加30%。今年圣诞以音乐、电影同舞台魅力做主题，再加埋年青人钟意嘅同人展，预计会吸引更多元化嘅客群同旅客嚟感受圣诞气氛，带动商场人流同营业额升20%。」



而W+会员福利一样劲，即日起到12月31号，「最高消费赏」头100名送Dyson风筒、NESCAFÉ咖啡机、Panasonic家电或餐饮券；平日夜晚6点后去指定食肆食满$300即送5,000 W积分；凭TIDES门票或新光黄埔两张戏票都有额外积分。



Cally