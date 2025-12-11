Cally - 黄埔天地圣诞斥500万推广 光影魔法+雪见同人展引流 | 商界讲呢啲

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Cally
5小時前
        圣诞就到，今年黄埔天地投资500万，打造超梦幻嘅THE WISHPHERE@THE WHAMPOA，喺黄埔号同德安街一带铺满超过18万粒闪烁灯饰，混合镜面圣诞球、光影投影同巨型雪花光雕，简直系个沉浸式音乐电影舞台！即日起到明年1月4号，每日下昼5点到夜晚11点亮灯，节日气氛满满。圣诞老人、雪人同麋鹿仲会喺12月20、21同25号现身黄埔号，年轻家庭同打卡一族唔好错过！另外喺12月13至14同20至21号，时尚坊会举行【雪见同人展】，动漫迷可于20个同人摊位扫原创产品同周边，仲有多队ACG单位轮流表演同埋人气Cosplayer见面会。

        和记地产集团有限公司市场及租务总经理何丽明表示：「『新光黄埔』同『TIDES』进驻后成功举办多场活动，吸引咗唔少音乐迷同电影迷，令商场11月人流增加30%。今年圣诞以音乐、电影同舞台魅力做主题，再加埋年青人钟意嘅同人展，预计会吸引更多元化嘅客群同旅客嚟感受圣诞气氛，带动商场人流同营业额升20%。」

        而W+会员福利一样劲，即日起到12月31号，「最高消费赏」头100名送Dyson风筒、NESCAFÉ咖啡机、Panasonic家电或餐饮券；平日夜晚6点后去指定食肆食满$300即送5,000 W积分；凭TIDES门票或新光黄埔两张戏票都有额外积分。

新地租务部副总经理许嘉雯表示新城市广场NTP Sky Garden开幕头炮邀 NAKED Inc. 设计全港商场最大户外水幕汇演。
Cally - 新城市广场斥5千万优化空中花园 NTP Sky Garden音乐喷泉圣诞回归 | 商界讲呢啲
　　新鸿基地产旗下嘅沙田新城市广场最近花咗超过5千万优化商场1期7楼嘅户外空中花园，并重新命名为NTP Sky Garden，带来焕然一新嘅感官体验。为隆重其事，新城市广场亦用咗1,800万元邀请日本知名光影艺术团队NAKED Inc.，设置首个沉浸式水幕汇演《星夜愿语•光影汇演》，庆祝NTP Sky Garden盛大开幕。 　　NTP Sky Garden由「天空广场」、「晴空丘」及「芳草
2025-11-18 02:00 HKT
商界讲呢啲