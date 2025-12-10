李居明 - 马肖马年值太岁 马不停蹄 | 李居明大师会客室

有读者问，市面上已见到很多运程书了，我的运程书几时出版？再过半个月吧！我的《马年运程》将于12月底正式推出！敬请期待！



徇众要求，我率先公布十二生肖中马肖的运程。2026年是马肖朋友的本命年，是「值太岁」、「刑太岁」的一年。「值太岁」是当值的意思，他们在来年会非常忙碌，基本上事事与他有关，等如当班长或领袖，有使命感，也是压力重重。



马肖朋友有两个特点。其一是爱记仇，他们可以记仇一辈子；其二是有秘密不要向马肖的朋友说，他们守不了秘密，原因关乎他们的直性子，在是非地里最容易「衰多口」，马年值太岁，他们更是马不停蹄、直来直去！属马的人永不言败，永远不服输，他打麻将必须赢了才会离开。娱乐界属马的明星有黎明、许冠文、林青霞、黎芷珊等，中国首富钟睒睒也是属马！



马肖人在明年的凶星有「剑锋」和「伏尸」，名字有点吓人，但「剑锋」的影响其实可能只是刮胡子时破了皮。刑太岁是刑害的意思，也等如「七煞」，像刀一样会伤害自己，包括被别人的话「刺痛、刺激」的意思。马肖朋友的性格不甘受气，唯一让他受气的是另一半，所以，如果马男受老婆气是有好处的，那是帮他化是非！



马肖朋友明年的吉星有「金匮」和「将星」。金匮是个大财箱，意味会有钱。将星是指大将，对打工仔和老板都有好处，前者是成为老板的大将而备受重用，至于老板有大将可用，更是如虎添翼！



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明