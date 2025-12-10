Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 马肖马年值太岁 马不停蹄 | 李居明大师会客室

李居明大师会客室
李居明大师会客室
李居明
25分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　有读者问，市面上已见到很多运程书了，我的运程书几时出版？再过半个月吧！我的《马年运程》将于12月底正式推出！敬请期待！

　　徇众要求，我率先公布十二生肖中马肖的运程。2026年是马肖朋友的本命年，是「值太岁」、「刑太岁」的一年。「值太岁」是当值的意思，他们在来年会非常忙碌，基本上事事与他有关，等如当班长或领袖，有使命感，也是压力重重。

　　马肖朋友有两个特点。其一是爱记仇，他们可以记仇一辈子；其二是有秘密不要向马肖的朋友说，他们守不了秘密，原因关乎他们的直性子，在是非地里最容易「衰多口」，马年值太岁，他们更是马不停蹄、直来直去！属马的人永不言败，永远不服输，他打麻将必须赢了才会离开。娱乐界属马的明星有黎明、许冠文、林青霞、黎芷珊等，中国首富钟睒睒也是属马！

　　马肖人在明年的凶星有「剑锋」和「伏尸」，名字有点吓人，但「剑锋」的影响其实可能只是刮胡子时破了皮。刑太岁是刑害的意思，也等如「七煞」，像刀一样会伤害自己，包括被别人的话「刺痛、刺激」的意思。马肖朋友的性格不甘受气，唯一让他受气的是另一半，所以，如果马男受老婆气是有好处的，那是帮他化是非！

　　马肖朋友明年的吉星有「金匮」和「将星」。金匮是个大财箱，意味会有钱。将星是指大将，对打工仔和老板都有好处，前者是成为老板的大将而备受重用，至于老板有大将可用，更是如虎添翼！

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

最Hit
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
元朗大宝冰室肉饼饭惊变流量密码！Threads洗版潮文食评有原因？客人激增店主女儿现身：老豆完全招架唔到
饮食
9小時前
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
连锁酒楼12月长者优惠！早茶点心孖宝$20.8 星期一至日适用
饮食
11小時前
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
许绍雄真正死因首曝光 癌细胞扩散至肺部加感染致命 龙嬿而揭亡夫未留遗言：他没想到走那么快
影视圈
8小時前
有消费者声称在深圳山姆买入的麻薯内有活老鼠。小红书
深圳山姆购热卖麻薯惊现活老鼠 官方：商品取货点周边虫害侵入
即时中国
5小時前
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮
时事热话
15小時前
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
$121/位起叹尖沙咀星级酒店自助餐！任食鲍鱼/波士顿龙虾/圣诞甜品 另设长者买一送一
饮食
8小時前
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清纯张栢芝」千万豪宅曝光 32岁坐拥三物业 曾遭背叛怒撇星二代
影视圈
2025-12-08 10:00 HKT
02:31
大埔宏福苑五级火｜警发现疑似人骨 增至160人死亡 仍有6人失联
突发
8小時前
49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了
49岁昔日男神罹甲状腺癌两度割肿瘤 半年花7位数治疗：整个世界都崩塌了
影视圈
5小時前
连锁快餐店午市套餐优惠 双餸饭$39连饮品 $6起加配叉烧/鸡髀
连锁快餐店午市套餐优惠 双餸饭$39连饮品 $6起加配叉烧/鸡髀
饮食
8小時前
更多文章
李居明 - 星期出生算命法 有玄机 | 李居明大师会客室
　　你是星期几出生的？很多人都不知道，马上要找出来！原来与你一生命运有关！因为你在星期几出生，与北斗七星「七曜」有关，这颗星曜代表你生生世世的印记，也代表你获得宇宙能量的方位。 　　你不知自己出生日是星期几，可在网上找。输入西历出生年月日，然后打「星期」这两个字，然后按下「输入」，这样就可以找到你是星期几出生。 　　星期一出生的人，多俊男美女，且较看淡名利。 　　星期二出生的人，
2025-12-03 02:00 HKT
李居明大师会客室