李纯恩 - 城市人 | 好好过日子

上海静安香格里拉酒店的行政酒廊在55楼，居高临下可以270度俯瞰魔都景色。脚下是上海最繁华的南京西路地段，远眺更可以看到浦东陆家嘴金融区的摩天大厦。有时在那里吃早餐的时候，晨雾未散，城市跟人一样，尚在朦胧之中，远近密集的楼房有隐有现，被作家王安忆称作「城市精灵」的鸽子一群群翻飞于其中，忽来忽往，人和城都有点飘。



到了黄昏，夕阳从西边照来，眼前一片金黄，尤其是有些高楼大厦金色的玻璃幕墙在夕照中熠熠生辉，那种辉煌真令人看得屏息。这天正好是农历十月十五， 一轮圆月在下午就早早升起，起初淡然，随着天色转暗，渐渐明亮。到了万家灯火亮起，便成了天空中最亮的一盏大灯。下班的高峰期到了，延安路高架桥上来回的车龙，一边是车头的白灯，一边是车尾的红灯，如两条反向运动的川流，夜色也跟着繁忙起来。



这天跟朋友在那里喝咖啡聊天，看着城市的繁忙景色说，生活在大城市的人常说向往宁静的田园生活，好像在说解脱。其实城市人始终是离不开城市的。偶尔处身于山林田间而心生亲近，那只不过是短期的新鲜感，就像度假的愉悦，一时开心却未必就能长相厮守。有些人说回归田园，那或许本来就是从田园走出来的人，但即使是从田园走出来的人，在城市里住惯了，也未必可以归得回去。



坐在55楼的行政酒廊喝着香浓的cappuccino，下望万家灯火车水马龙的街景，觉得特别自在，觉得自己始终是要活在城市里的。



李纯恩