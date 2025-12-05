Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

胡慧冲 - 再次感谢每位救援人员 | 笔泰冲动

笔泰冲动
笔泰冲动
胡慧冲
31分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　日前大埔发生的火灾震撼全港，浓烟、火势画面看着令人揪心，但在混乱之中，前线救援人员在救人之余，仍然没有忽略那些不会说话的小生命。

　　不少现场片段显示，消防员在进出火场时，除了协助住户离开，亦逐层逐户寻找被吓到躲起来的猫狗。有队员甚至蹲低、爬入狭窄位置，把缩在角落的动物抱出来；有些猫狗惊到发抖，也有人愿意额外抽时间去安抚、慢慢处理。这些行为从来不是规定，但他们选择这样做。

　　尤其是一些资深的前线人员，对动物的反应与习性更是了如指掌，知道牠们会往黑暗位置躲、知道牠们害怕时不会乱叫，也知道牠们和主人一样，都可能是火场中的「被困者」。参与救援人员的处理方式冷静、直接，没有夸张举动，只是纯粹把生命一个一个带到安全地方。

　　其实，每一宗火灾背后，都有不少「无名的细节」未有出现在新闻标题上。例如有队员把刚救出的猫藏在怀里护着，也有人在确保狗只交回给住户后才离开现场。这些画面或许不起眼，但却是真正反映香港人守望相助精神的地方：救人之余，不忘牠们也是家庭的一部分。

　　大埔火灾再次提醒我们，前线人员面对的风险比旁观者想像中大得多，但他们仍然愿意在最危险的时刻，为拯救生命而努力。这份专业、这份责任感，值得全港市民致谢。

胡慧冲

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
8小時前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
3小時前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
8小時前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
3小時前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
8小時前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
17小時前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
7小時前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
影视圈
15小時前
更多文章
胡慧冲 - 泰南水灾 人间有情 | 笔泰冲动
　　过去数天，港泰两地均发生了严重灾害，令人无比心痛。 　　泰国南部因遭遇连场暴雨，宋卡、合艾、沙敦、那空是贪玛叻等多个地区严重水浸，道路变成水路、民居被洪水淹进至膝头甚至腰位，许多家庭被迫撤离，店舖停业，旅游业亦受到影响。不少低洼地区的居民只可以留在二楼避难，情况并非媒体画面所见般轻描淡写，而是真真实实的「水来得快、退得慢」。 　　虽然灾情惨不忍睹，但在混乱中看见的，是泰国人特有的互
2025-11-28 02:00 HKT
笔泰冲动