胡慧冲 - 再次感谢每位救援人员 | 笔泰冲动

日前大埔发生的火灾震撼全港，浓烟、火势画面看着令人揪心，但在混乱之中，前线救援人员在救人之余，仍然没有忽略那些不会说话的小生命。



不少现场片段显示，消防员在进出火场时，除了协助住户离开，亦逐层逐户寻找被吓到躲起来的猫狗。有队员甚至蹲低、爬入狭窄位置，把缩在角落的动物抱出来；有些猫狗惊到发抖，也有人愿意额外抽时间去安抚、慢慢处理。这些行为从来不是规定，但他们选择这样做。



尤其是一些资深的前线人员，对动物的反应与习性更是了如指掌，知道牠们会往黑暗位置躲、知道牠们害怕时不会乱叫，也知道牠们和主人一样，都可能是火场中的「被困者」。参与救援人员的处理方式冷静、直接，没有夸张举动，只是纯粹把生命一个一个带到安全地方。



其实，每一宗火灾背后，都有不少「无名的细节」未有出现在新闻标题上。例如有队员把刚救出的猫藏在怀里护着，也有人在确保狗只交回给住户后才离开现场。这些画面或许不起眼，但却是真正反映香港人守望相助精神的地方：救人之余，不忘牠们也是家庭的一部分。



大埔火灾再次提醒我们，前线人员面对的风险比旁观者想像中大得多，但他们仍然愿意在最危险的时刻，为拯救生命而努力。这份专业、这份责任感，值得全港市民致谢。



胡慧冲