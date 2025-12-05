Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

七仙羽 - 不是见水就发达 | 七仙语

七仙语
七仙语
七仙羽
30分鐘前
生活 专栏
　　「水为财」的观念来自于风水学的「山管人丁，水管财」的理论，认为水流等于财富的流动，又以为水能聚集财气。这个概念来自古代依水而居，风水学中，水具有滋养万物的特性，正如大自然中水分滋养动植物，赖以生存。无可否认，水孕育万物，以及水能作为船运、商贸流通有关的渠道。

　　然而，许多人找屋，以为见到水就好，其实这概念是错的。

　　T小姐的生意越做越大，从细屋搬到全海景别墅，花费了几百万元装修超豪华，面对大海景以为日后可以发大达，结果差不多破产！T小姐说又说生意周转不灵，早前想把屋卖掉，奈何却卖不出。

　　Y太的生意本来非常好，平时经常邀请朋友们来家吃饭，朋友们个个赞此屋海景真美……但好景不长，3年后Y太突然破产了。

　　S小姐之前股票赚了好多钱，搬到了浅水湾大豪宅后，前面是一望无际的大海，自从搬到海景屋后，股票不断输钱，投资一直破财，百万元高职位不保，钱都输光，还惹了官司。

　　D生搬到了马鞍山海景屋，以为现正有地运，但头头碰着黑，生意差、身体差，他百思不得其解，明明话马鞍山风水最好，点解发生这么多问题？

　　见水有时未必就来财，有时反而是凶。上述这么多海景屋有问题，真系巧合？其实大多数面对海的屋子，风险都大，未必发达，但灾难反而来的快！下期为大家详细解释原因。

七仙羽

七仙羽 - 命卦与居住方位的「利」「害」 | 七仙语
　　上期提到，到底哪个方位旺你？用年份计算出你是甚么命卦，分东四命及西四命两种，就选择适合你命卦的风水房屋。今期再进一步解释每个方位对不同命卦的「利」和「害」。 　　东四命的吉方为震、巽、坎、离四个方位。 　　离命吉方：生气在东方，天医在东南方，延年在南方，伏位在北方；凶方：祸害在东北方，六煞在西南方，五鬼在西方，绝命在西北方。 　　坎命吉方：生气在东南方，天医在东方，延年南方，
2025-11-28 02:00 HKT
七仙语