查小欣 - 古埃及的前世今生 | 查乜料

查小欣
29分鐘前
生活 专栏
　　在西九故宫的「古埃及文明大展」，凝望着2.8米高的少年法老王图坦卡门巨像，不禁问何谓得失？图坦卡门9岁继位，18岁逝世，有诸多迷团，继任的宰相和统帅刻意抹去他的官方纪录，令他在歴史消失3000多年，直至考古学家在帝王谷发现他陵墓才为世人所知，亦因此他的陵墓未遭严重盗扰，保存了数千件稀世珍宝，包括著名的黄金面具，以及图坦卡门的巨像，因重6000磅，要落重本请专业建筑师为其建底座，隔时空面世，对来世有强烈信仰的古埃及人来说，图坦卡门在历史权斗中，是得还是失？

　　今次古埃及文物珍藏展有三最：香港历来规模最大，内容最全面，展期最长，250件珍品横跨古埃及近5000年历史，重点必看之一：一套5件的人形「黄色棺」，每一层内外都饰满墓葬文本和神灵图像。还有用视觉宣言的阿肯那顿巨像，五官线条夸张拉长，双颧高耸，以宣告他重塑神圣王权的决心。展上有他王后娜芙蒂蒂的头像，阿肯那顿逝世后由她继位，成为女性法老，是古埃及历史上最具权力的大女主之一。

　　石像、金器、雕塑、绘画、釉砂器外，还有献神的还愿物猫木乃伊、保持原貌的三角形酸面包等等。提议参加导赏团，可更有趣味及更深入了解每件展品。

查小欣

