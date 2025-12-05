Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁家权 - 牛店不负盛名 | 好味大过天

好味大过天
好味大过天
梁家权
29分鐘前
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　若不是店前有大大个美食推介「车呔人」标志，不知底蕴的人，怎会留意这间门面不起眼，从外看不见内里情况的店子。这就是台北万华区昆明街蜚声远近的「牛店」，一间专门吃台湾牛肉面的店子。

　　多年前跟台湾文化人舒国治的指引，开始巡吃岛上所到之处的牛肉面，尽管是街头里巷的家庭小店，也不拘是集团的连锁店，台北和台南、台东或澎湖，老店或新店，仔细去品尝，真切体会到简单的一碗牛肉面，口味原来可以很不同，继续巡吃下去肯定有新滋味层出不穷。

　　推门进牛店，已闻到整间店子都弥漫牛肉香。真懂得布局，面档就设在前舖，除了渌面放汤都让食客一目了然之外，牛味散发出来更激发食欲。据多年来在台湾吃牛肉面的经验，牛肉的肉味分别不大，甚至连软韧度也没有出现极端不同，味道的差异其实在于所熬制的红烧汁和汤头。

　　凭目测和传来的香味，精华应该是清汤，看到点菜纸上有净牛肉汤，小碗卖110元新台币，二话不说便先来一碗。香港中环九记牛腩也有「金牌上汤」，但味道相当浓，只宜作粉面添汤之用，而台北牛店的牛肉汤，直情可以净饮，相当可口。

　　牛店的招牌出品是每日限量的「极品红烧满福牛肉面」（见图），小锅的红烧汁浸着牛腱、腱子心、牛筋和牛肚，清汤面另上，当然还有一小碟不能缺少的酸菜。当店家捧来时，才知道自己太冲动，因为那碗清汤面的面汤满溢，呷一口，味道与净牛肉汤全无二致，根本毋须多叫一碗清汤。

　　吃红烧汁的满福牛肉面，若想保留清汤，可请店家给只小碗，逐次把小撮面条放进小碗，加入适量红烧汁，撒点酸菜拌着吃，偶尔送一口清汤，吃起来口味会觉得更丰富。牛店，的确不负盛名。

梁家权

最Hit
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
百佳大派$50现金券！12月双重优惠 门市购物满额即享95折
生活百科
8小時前
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
宏福苑五级火‧持续更新｜累计159死 外围倒塌棚架未见遗骸 起火位置石油气管道未发现损毁
突发
3小時前
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
大埔宏福苑五级火丨郑秀文遭私讯追问「除了祈祷有冇捐钱」 罕见动怒撰长文揭捐款真相
影视圈
8小時前
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
大埔宏福苑五级火｜灾后第9日DVIU再救出多只生还动物 小黑猫与主人劫后重聚
突发
3小時前
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
大埔烧卖牛杂名店「老虎岩」结业！宏福苑火灾触动老板 体会珍惜当下：有班街坊冇嚟，已心知不妙
饮食
8小時前
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
TVB「钻石笋盘视帝」新恋情疑曝光 跟神秘「丰满短发女」街头做一事表现亲暱 曾被指暴瘦惹担忧
影视圈
17小時前
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
大埔宏福苑五级火｜前港姐冠军亲身落区派援助金  加入保良局身居要职  遇80岁婆婆无家可归心酸
影视圈
2025-12-03 17:00 HKT
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
《爱回家》大只男星惨被呃6位数字 遭情绪勒索衰心软感愤怒无奈：骗徒无处不在，X
影视圈
7小時前
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
01:31
地盘颁禁烟令内部影片流出！高层当众宣布「永久封杀令」 全场鸦雀无声 涉事地盘属龙头地产商｜Juicy叮
时事热话
12小時前
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
「TVB御用师奶」突然颜值惊人惊艳网民  被误认视后林夏薇  42岁气质大爆发：不输一线花旦
影视圈
15小時前
更多文章
梁家权 - 重拾儿时抹茶香 | 好味大过天
　　「系唔系我细个时食过？」小儿吃了两口抹茶卷，忽然有此一问，倒考起了，有带过他来美丽华广场一期4楼吃过东西吗？这天他要到日本抵买品牌服装店买衫，期间在商场吃点东西，却发觉味道似曾相识。抬头看餐厅招牌大大个字：「宏」，才醒起以前的确帮衬过，但地点却在佐敦。问店员，确认是同一间店子。 　　骤眼看以为是快餐店格局，查实有点似日本当地商场优闲咖啡座的布置。墙上挂使用日本国产米的木牌标记，餐膳和甜品
2025-11-28 02:00 HKT
好味大过天