梁家权 - 牛店不负盛名 | 好味大过天

若不是店前有大大个美食推介「车呔人」标志，不知底蕴的人，怎会留意这间门面不起眼，从外看不见内里情况的店子。这就是台北万华区昆明街蜚声远近的「牛店」，一间专门吃台湾牛肉面的店子。



多年前跟台湾文化人舒国治的指引，开始巡吃岛上所到之处的牛肉面，尽管是街头里巷的家庭小店，也不拘是集团的连锁店，台北和台南、台东或澎湖，老店或新店，仔细去品尝，真切体会到简单的一碗牛肉面，口味原来可以很不同，继续巡吃下去肯定有新滋味层出不穷。



推门进牛店，已闻到整间店子都弥漫牛肉香。真懂得布局，面档就设在前舖，除了渌面放汤都让食客一目了然之外，牛味散发出来更激发食欲。据多年来在台湾吃牛肉面的经验，牛肉的肉味分别不大，甚至连软韧度也没有出现极端不同，味道的差异其实在于所熬制的红烧汁和汤头。



凭目测和传来的香味，精华应该是清汤，看到点菜纸上有净牛肉汤，小碗卖110元新台币，二话不说便先来一碗。香港中环九记牛腩也有「金牌上汤」，但味道相当浓，只宜作粉面添汤之用，而台北牛店的牛肉汤，直情可以净饮，相当可口。



牛店的招牌出品是每日限量的「极品红烧满福牛肉面」（见图），小锅的红烧汁浸着牛腱、腱子心、牛筋和牛肚，清汤面另上，当然还有一小碟不能缺少的酸菜。当店家捧来时，才知道自己太冲动，因为那碗清汤面的面汤满溢，呷一口，味道与净牛肉汤全无二致，根本毋须多叫一碗清汤。



吃红烧汁的满福牛肉面，若想保留清汤，可请店家给只小碗，逐次把小撮面条放进小碗，加入适量红烧汁，撒点酸菜拌着吃，偶尔送一口清汤，吃起来口味会觉得更丰富。牛店，的确不负盛名。



梁家权