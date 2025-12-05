冯应谦 - 千鸟格的经典高雅 | 花样男教授

朋友经常问我，怎样穿才显得高贵？当然，穿上一套笔挺西装或订制燕尾服固然高贵，但其实有更简单的方法。只要选对某些布料和图案，就能轻松展现贵气。例如，我之前买了一条千鸟格纹西裤，出席一个主题演讲时，根本不用穿西装，只需配上一件白恤衫，已经够隆重，完全应付场合需要。



千鸟格纹与规整的苏格兰格子或荷兰的棉布格纹（Gingham check）不同。千鸟格纹是对称但不规则的菱形图案，以碎形四方构成，双色织出来的布纹，排列像鸟翼或犬牙，所以英文称为「Houndstooth」。常见的千鸟格纹是浅色和深色交错，通常是黑白两色。现代千鸟格纹起源于中世纪苏格兰，自然多数是羊毛制造。现在店舖卖的千鸟格纹外套（多见于女装）和西裤也大多是羊毛，颜色选择更多元，除了黑白，还有红白、甚至蓝白配色。



现代千鸟格纹已经成为高贵、优雅的象征。最早把千鸟格纹发扬光大的，是Dior在1947年推出的New Look千鸟格女装。现在你在Farfetch也可以买到Dior的千鸟格裙子、裤子、高踭鞋和手袋，这个图案历久常新。英女王伊利沙伯二世也经常穿黑白千鸟格大褛，历史照片中还见过她穿水蓝色千鸟格外衣。英国王妃戴安娜也曾穿过红白千鸟格大褛。至于我自己，就穿着一条红、黑、白三色变奏的千鸟格绒裤去演讲，别具个人风格。



冯应谦