潘雄威 - 牙签能清洁牙齿吗？ | 乳齿童时

牙签历史悠久，不同地方和文化有不同的种类和款式，全部都是用来清理进食后藏于牙缝的食物残渣。



牙缝是三角形，但一般牙签是圆形，有些是长或正方形，所以不能完全吻合牙缝形状。牙签是硬的，物料多是木和竹，也有塑胶，放进牙缝若用力过度或方向不正确可以弄伤牙肉，甚至磨损牙脚。有些人因牙肉萎缩严重，牙缝阔大，每次饭后都藏着大量肉和菜，很不舒服，蛮力用牙签插入牙缝，将牙缝两边的牙脚严重磨损。所以用牙签要选择物料比较松软而体积纤幼的款式，使用时亦要轻力和小心。



我自己也有用牙签的习惯，饭后清理摄在牙缝里坚韧的肉和菜纤维。中国人饭后在餐桌上用牙签十分普遍，文化一般也被接受，但西方人就不同，比较少在人面前用牙签。有些人觉得在别人面前用牙签不雅，会用手遮口，也有人一于舒服至上，不介意观瞻！



出街食饭，餐厅在桌上提供的牙签款式参差，未必合用。越来越多人自备牙签，也有用尾部是牙签的牙线叉、牙缝刷，用餐后能即时有效地清除牙缝食物残渣。



牙签其实不能清洁牙齿，只可以把堆摄在牙缝的食物残渣推出，令人舒服一点，有时摄得紧密的筋和植物纤维牙签也清不尽，而真正清洁牙齿始终要回到家里，用牙刷牙线及牙缝刷。



潘雄威