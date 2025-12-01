KellyChu - 沉着应对大埔世纪火灾 消防副处长陈庆勇获赞「香港之子」 | Executive日记

大埔世纪火灾发生后，香港人无不痛心疾首，大家除咗关注受灾居民嘅需要之外，公众人物以至政府官员在这关键时刻嘅一举一动，亦备受瞩目。其中代表消防处向传媒发放讯息嘅消防处副处长陈庆勇，因表现冷静而有条不紊，面对各大中外媒体皆能应答自如，获网民一致大赞非常专业，更被翻出超强学历背景。



陈Sir多次代表消防处现身在镜头面前，向心急如焚嘅公众和媒体交代火灾最新进展，他不但处变不惊，更能以流利英文应对外媒提问，得到大家一致认同和欣赏。网民纷纷在社交平台留言，「再一次向陈sir致敬，每一次出嚟讲嘢都唔会拖泥带水，清晰易明，简单直接」、「感受到实事实干」、「面对每位记者的提问都有条不紊认真解答，句句铿锵有力」、「仲要态度诚恳」。



有指陈Sir是名副其实「高材生」，出身本港名校喇沙书院，会考取得8A1B嘅好成绩，更是香港大学圣约翰学院宿生，有校友透露：「佢系我哋港大St. John’s College学兄，人品好，读书叻，运动劲，希望大家为佢同佢嘅同袍祈祷！」亦有认识他为人嘅网友说：「认真讲番句，佢系一个真心有heart嘅人，对人对家庭对朋友做事都系！我可以用我本人做证！」有人留言大赞「文又得、武又得，香港之子」。



翻查资料，陈庆勇服务消防处逾25年，去年更获特区政府颁授香港消防事务卓越奖章。事实上陈Sir面对传媒亦有至少10年嘅丰富经验，在其多年工作里面曾就多个重要事故主持传媒发布会。



KellyChu