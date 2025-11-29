叶澍堃 - 铜锣湾「La Volta」 食性价比高意大利餐 | 叶Sir食经

最近食了两顿称心满意的意大利餐，一顿在跑马地的隐蔽小店，另一顿在铜锣湾兰芳道9号开业不久的「La Volta」，「La Volta」地方不大，可坐约30人，但由于食物质素不错，加上价钱大众化，订位甚难，就算是老板朋友也无补于事，因为人人都要早上10点上网订位。老板Jeffrey跟奥地利名厨Roland Schuller十多年前曾经在铜锣湾开设名店「The Drawing Room」，今次再度合作，希望是个好的转捩点（餐厅名字La Volta的意思），大厨Wallace Lo跟Roland合作十多年，是做意菜高手，每天一早准备手打pasta及酱汁，敬业乐业，成功绝非侥幸！



餐厅主打自家制意大利面，餐单一页纸，简简单单，最适合我等有选择困难的阿伯，我们点了几款前菜来分享，包括黑猪火腿配蜜瓜、炸鱿鱼、牛尾球、牛肉他他及烤西班牙八爪鱼等，款款味道不错，首先食bruschetta意式烤面包，配软滑拉丝芝士和松露蜜糖，甜美香脆，一食倾心，前菜我最爱牛肉他他，大厨用意国Fassona名种牛切粒，加上蛋黄、芥末、咸鱼仔及刺山柑，口感味道一流，跟主人家带来的Solaia意国顶级红酒是神仙配搭，牛尾球以红酒炆腍的牛尾作馅，炸得金黄香脆，是佐酒佳品。Culatello火腿蜜瓜最合太座心意，谦谦则把整条八爪鱼须干掉一半，直竖拇指，大赞好味。



餐厅手打意大利面款式甚多，从意大利云吞、扁面、结他面到干面条，全部有齐，价钱大众化，最贵一款也不用200元，我们各自点了自己的心头好，包括蚬仔扁面、菇菌意大利面和结他意粉，菇菌面有羊肚菌、牛肝菌、香菇及波托贝洛大蘑菇，菇香迷人，食得开心。Chitara结他意粉配几款意大利番茄，芝士和九层塔也相当不错。跟着是甜品时间，虽然只有几款，但各有特色，包括Roland招牌梨挞和提拉美苏、pear tart皮脆梨香，加上雪糕，甜美迷人，价钱比中环三星名店便宜得多，Tiramisu香滑轻盈，酒香迷人，难怪识食好友邓达智大赞好食到飞起！餐厅酒单内的意大利红白酒都是经过精心挑选，是最适合平时饮用的好酒，400、500元一瓶，绝对饮得杯落。



这是顿食得开心惬意的晚餐，前菜、主菜和甜品同样精彩，价钱公道，难怪经常座无虚席，午市套餐每位$148起，包前菜、主菜及饮品，非常抵食。享受人生其实不用到三星餐厅，只需在「La Volta」般的意大利小馆食顿pasta和甜品，饮杯意大利红酒和咖啡，快乐便是如此简单，如果订得到位的话！



叶澍堃

梨挞加上雪糕甜味动人

黑猪火腿配蜜瓜

牛肉他他

晚餐饮的两款顶级佳酿

炸牛尾球

意式烤面包配芝士及松露蜜糖

炸鱿鱼

烤西班牙八爪鱼须

菇菌意大利面

结他面配意大利番茄