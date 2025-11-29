Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 港乐露天音乐会 | 红棉树下

林静
6小時前
生活 专栏
　　周三维港之畔，香港管弦乐团的「港乐．星夜．交响曲」露天音乐会在天公作美的秋凉中展开。凉风轻拂，星月交辉，正是「天凉好个秋」的惬意时份。虽是工作日，却见草地上坐满了观众，我和家人好不容易在边缘寻得一方空位，却丝毫不减欣赏美乐的兴致。

　　国际级音乐大师谭盾执棒挥洒，为这场以自然为灵感的音乐会注入无限活力。港乐首席大提琴鲍力卓与低音大提琴林达侨的对话犹如山水相逢，琴弦震颤间尽显天地韵味。年轻音乐家陈蒨莹的小提琴化作云雀清啼，在林间自由翱翔；林喆的敲击乐则将《卧虎藏龙》的江湖风雨带到眼前，铿锵节奏如剑影交错。

　　最令人感动的是现场的观乐氛围。左右坐满携老带幼的家庭，父母轻声为孩子讲解乐章，许多小朋友随着《Bolero》轻快的旋律自然摇摆，在星空下翩然起舞。这正是培养欣赏古典音乐的最佳地方，没有音乐厅的拘束，只有艺术与自然的完美交融。

　　压轴的《1812序曲》轰然奏响，炮声般的鼓点震撼夜空，将整晚气氛推向高潮。当最后一个音符在维港上空消散，掌声如雷动，为这个秋夜画下完美句点。这场音乐会不仅是听觉盛宴，更让我们看见，古典音乐的种子，正以最生动的方式，播撒在新一代的心田。

林静

红棉树下