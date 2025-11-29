KellyChu - 每日两次免费餐膳解燃眉之急 大家乐200万元食物助灾民「开饭」 | Executive日记

大埔宏福苑5级大火，令居民失去庇护，陪伴港人逾半世纪嘅大家乐集团伸出援手，火速启动旗下社区关爱项目「大家开饭」，免费提供2000张价值1000元嘅「开饭咭」，总值200万元，务求减低居民灾后嘅生活压力。



居民攞到咭后，可以喺两个月内，到任何大家乐快餐分店免费换餐，每次消费额为50元，每日可以使用两次，以获得持续而且即时嘅支援。



派发工作将由邻舍辅导会协调，并透过社会福利署大埔及北区福利办事处，派发「开饭咭」畀有需要嘅受灾住户，希望喺呢段艰难时刻，为受影响居民带嚟温暖。大家乐亦向所有喺事故中受影响嘅居民同家属，致上最深切慰问，同时衷心感谢前线救援人员嘅付出。



邻舍辅导会协调派发



事发后，集团与政府及各机构保持紧密联系，务求多线并行，展现香港人守望相助嘅狮子山精神。 大埔区嘅大家乐分店连日来透过社署，向居民提供合共4300份餐膳，亦额外准备免费充电器，应付紧急所需；活力午餐亦向社区会堂供应300份餐盒；泛亚饮食则喺那打素医院饭堂，为等候消息嘅家属提供轻食饮品。 Kelly同大家一样，都希望灾民可以渡过难关！



KellyChu