KellyChu - 每日两次免费餐膳解燃眉之急 大家乐200万元食物助灾民「开饭」 | Executive日记

KellyChu
6小時前
　　大埔宏福苑5级大火，令居民失去庇护，陪伴港人逾半世纪嘅大家乐集团伸出援手，火速启动旗下社区关爱项目「大家开饭」，免费提供2000张价值1000元嘅「开饭咭」，总值200万元，务求减低居民灾后嘅生活压力。

　　居民攞到咭后，可以喺两个月内，到任何大家乐快餐分店免费换餐，每次消费额为50元，每日可以使用两次，以获得持续而且即时嘅支援。

　　派发工作将由邻舍辅导会协调，并透过社会福利署大埔及北区福利办事处，派发「开饭咭」畀有需要嘅受灾住户，希望喺呢段艰难时刻，为受影响居民带嚟温暖。大家乐亦向所有喺事故中受影响嘅居民同家属，致上最深切慰问，同时衷心感谢前线救援人员嘅付出。

邻舍辅导会协调派发

　　事发后，集团与政府及各机构保持紧密联系，务求多线并行，展现香港人守望相助嘅狮子山精神。 大埔区嘅大家乐分店连日来透过社署，向居民提供合共4300份餐膳，亦额外准备免费充电器，应付紧急所需；活力午餐亦向社区会堂供应300份餐盒；泛亚饮食则喺那打素医院饭堂，为等候消息嘅家属提供轻食饮品。 Kelly同大家一样，都希望灾民可以渡过难关！

爱协兽医检查救出的动物。
KellyChu - 急智妙用洗衣网袋猫逃生 住户：有一刻同死神好接近 | Executive日记
　　大埔火灾带来嘅伤亡沉痛难言，唔少街坊视如家人嘅毛孩，亦被困家中。一位住户就喺社交平台，分享自己带住两只猫逃生嘅经历。佢讲到当时浓烟杀到埋身，「有一刻同死神好接近」，成个人头晕脚软，犹如「发咗场超级世纪噩梦」。好彩佢当机立断，先用飞机笼安置其中一只猫，而另一只就用洗衣网袋住，然后一齐落楼，最终仲上载咗两只毛孩嘅相报平安。网民纷纷赞楼主机警，话洗衣网袋家中常备，估唔到不幸遇上意外，仲有逃生妙用。&
6小時前
Executive日记