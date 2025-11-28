梁家权 - 重拾儿时抹茶香 | 好味大过天

「系唔系我细个时食过？」小儿吃了两口抹茶卷，忽然有此一问，倒考起了，有带过他来美丽华广场一期4楼吃过东西吗？这天他要到日本抵买品牌服装店买衫，期间在商场吃点东西，却发觉味道似曾相识。抬头看餐厅招牌大大个字：「宏」，才醒起以前的确帮衬过，但地点却在佐敦。问店员，确认是同一间店子。



骤眼看以为是快餐店格局，查实有点似日本当地商场优闲咖啡座的布置。墙上挂使用日本国产米的木牌标记，餐膳和甜品都全是日式，连那杯咖啡的口味都属于日本风格。



不过，从前的「宏」主打甜品，看来现在兼营多款便餐，有日式三文治拼薯条、蛋包饭、咖喱汉堡扒及咖喱唐扬鸡饭；照烧鸡串、汁烧牛舌或蒲烧鳗鱼炒出前一丁（也可选配枝豆饭），亦有极具特色的蛋白面，甚至供应两款定食套餐：牛肉或豚肉寿喜烧、迷你三重丼，两套餐定食都有前菜和雪糕或蛋糕。



原本只打算吃轻食，但见迷你三重丼有面豉汤、温野菜，及包括剁碎吞拿鱼生饭、顶级海藻素面、蒲烧鳗鱼饭的迷你三重丼，我点了这个异常吸引的定食，送抹茶软雪糕；小儿则吃咖喱汉堡扒饭，「无限添饭」下添多碗白饭把碟上咖喱汁蘸清光，甜品就是选了抹茶卷，让他勾起孩童时代的美味回忆。



「宏」不忘老本行，店前摆甜品蛋糕的柜位十分当眼，餐牌上占的篇幅也不少。原来卷蛋有5种口味，除抹茶之外，尚有芝麻、香草、脆脆朱古力、香芋椰香芝士。见小儿吃得津津有味，抢一口来试味，果然不俗，问店员可否买一整条抹茶卷，可是需事先预订，店内没有现成的，唯有散买两件回家。



梁家权