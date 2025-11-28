邓达智 - 锦田酬恩建醮又十年 | 智智乐GO

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓达智
3小時前
　　自下午传来大埔宏福苑超级巨火的消息，难以估计人命财产并安居乐业宏愿瞬间灰飞烟灭……

　　一坐数小时，本应聚精会神工作，无奈心系宏福苑，不断滑动电话屏面看事态发展，除了关注火灾，别的情绪一笔勾销！

　　本题关系锦田乡酬恩建醮；建醮意义是祈求上苍怜悯，赐福众生，合境平安。大埔火灾状况，合境不安宁，民心所思所向。锦田乡酬恩建醮在即，虽非迷信；解民间疾苦诸行为，当尊敬供奉如仪。

　　锦田乡十年一届酬恩建醮盛会，将于本年12月13日正式开幕、启动。同根同源锦田「元亮祖」，吾乡屏山「元祯祖」，亲兄弟；锦田打醮，吾乡人尊敬，视作大事。跟别乡「太平清醮」有分别，锦田乡建醮，附加「酬恩」二字；酬甚么恩？中间有段古，一页有关一方水土民众存亡的历史。

　　话说满清入主中原，为平定郑成功以台湾作基地密谋反清复明，在东南沿海推行「海禁令」，再以肃清「海寇」之名，于顺治十八年八月在广东推出「迁海令」，康熙元年二月「初迁」，康熙三年「再迁」，沿海居民必须迁入内陆。在百分之九十九中国人皆农民的岁月，远离土地无耕无粮，迁海犹如沿海居民一道处死令，流离失所饿死不计其数！

　　广东巡抚王来任及两广总督周有德先后上疏，力陈迁海累民之苦；康熙八年正月，终获清廷下令复界，重返家园。至康熙廿二年全面解除海禁，「新安县」（后易名宝安）民生始渐复常。

　　锦田乡人康熙八年复村，廿三年有感周、王二公之恩，建「周、王二公书院」以祀二人功德，翌年厘定十年一届设坛建醮，超度迁界亡魂，并冠上「酬恩」二字，铭记周、王二公恩德。

邓达智 - 出门有宝 | 智智乐GO
　　有用㗎：100%纯芦荟啫喱啦，牙膏啦，芦荟洗头浴肤膏啦；就系咁多，答案够唔够？漏咗𠻹，仲有夏天晒太阳，Sun Tan 4号「黑鬼油」！ 　　风口浪尖年代以来，经常被问：家阵流行男性护肤化妆品，阁下可有采用？那些品种？甚么品牌？甚么时候采用？可用香水、唇膏、粉底、眼影……眼睫毛几长㖞；真定系假？ 　　问得真详细，显见并非人问佢问，而是真的下过工夫，问得有条不紊；可惜问错对象，在下如假
2025-11-21 02:00 HKT
