胡慧冲 - 泰南水灾 人间有情 | 笔泰冲动

过去数天，港泰两地均发生了严重灾害，令人无比心痛。



泰国南部因遭遇连场暴雨，宋卡、合艾、沙敦、那空是贪玛叻等多个地区严重水浸，道路变成水路、民居被洪水淹进至膝头甚至腰位，许多家庭被迫撤离，店舖停业，旅游业亦受到影响。不少低洼地区的居民只可以留在二楼避难，情况并非媒体画面所见般轻描淡写，而是真真实实的「水来得快、退得慢」。



虽然灾情惨不忍睹，但在混乱中看见的，是泰国人特有的互助精神。除了泰国政府、地方行政部门迅速出动救援，军队、消防、医疗义工全力支援，民间力量亦进入灾区伸出援手。许多基金会、佛寺组织、企业与社群团体自发捐赠食物、净水、即食面、药品、床褥、救生衣等物资，有商家甚至用自己的货车改装成「移动食堂」，把热汤面与干粮逐家逐户派发，让受灾居民至少不会被饥饿打倒。



在这次灾难之中，更令人动容的，是泰国人对动物的爱。当救援船驶入被困社区，总能看到主人紧抱着自己的猫狗，靴子浸在水里也不放手；消防员把狗抱上橡皮艇、义工用篮子一袋袋把被困的小猫救出，救援中心甚至临时设立宠物区，让牠们有安全的栖身之所。泰国人常说「动物不是财产，是家人。」在这场洪灾中，这句话得到最真实的演绎。



洪水冲毁了道路，但冲不走人与人之间的情份。苦难中互相扶持、宠物与主人不离不弃，让南部的水浸不只有灾难的沉重，也看见了希望的光。愿洪水早日退去，愿所有受灾家庭与牠们心爱的小生命，都能平安渡过难关。更希望大埔火灾中的逝世安息，生者节哀坚强面对。

一个住在曼谷超过十年的香港人，人称泰国通。



胡慧冲