七仙羽 - 命卦与居住方位的「利」「害」 | 七仙语

七仙羽
3小時前
　　上期提到，到底哪个方位旺你？用年份计算出你是甚么命卦，分东四命及西四命两种，就选择适合你命卦的风水房屋。今期再进一步解释每个方位对不同命卦的「利」和「害」。

　　东四命的吉方为震、巽、坎、离四个方位。

　　离命吉方：生气在东方，天医在东南方，延年在南方，伏位在北方；凶方：祸害在东北方，六煞在西南方，五鬼在西方，绝命在西北方。

　　坎命吉方：生气在东南方，天医在东方，延年南方，伏位在北方；凶方：祸害在西方，六煞在西北方，五鬼在东北方，绝命在西南方。

　　震命吉方：生气在南方，天医在北方，延年在东南方，伏位在东方；凶方：祸害在西南方，六煞在东北方，五鬼在西北方，绝命在西方。

　　巽命吉方：生气在北方，天医在南方，延年在东北方，伏位在东南方；凶方：祸害在西北方，六煞在西方，五鬼在西南方，绝命在东北方。

　　西四命的吉方分别为干、坤、兑、艮四个方位。

　　干命吉方：生气在西方，天医在东北方，延年在西南方，伏位在西北方；凶方：祸害在东南方，六煞在北方，五鬼在东方，绝命在南方。

　　坤命吉方：生气在东北方，天医在西方，延年在西北方，伏位在西南方；凶方：祸害在东方，六煞在南方，五鬼在东南方，绝命在北方。

　　兑命吉方：生气在西北方，天医在西南方，延年在东北方，伏位在西方；凶方：祸害在北方，六煞在东南方，五鬼在南方，绝命在东方。

　　艮命吉方：生气在西南方，天医在西北方，延年在西方，伏位在东北方；凶方：祸害在南方，六煞在东方，五鬼在北方，绝命在东南方。

　　若夫妻双方同为东四命，则吉凶方位相同，容易配合。若不同命卦，则需考虑如何取舍或配合，一般以家中赚钱最多的人为命卦选择所住屋方位。

七仙羽

七仙羽 - 速查命表 选适合方位居住 | 七仙语
　　站在屋内中心点，面向大门，面向的方位便是「向」，而与「向」相对的方位便是「坐」。例如，大门向西，则家宅为坐东向西；大门向东，则家宅坐西向东。 　　到底哪个方位旺你？用年份计算出你是甚么命卦，分东四命及西四命两种，就选择适合你命卦的风水房屋。 　　东四命的吉方为震、巽、坎、离四个方位。东四命的人应居住于对应的「东四宅」—坐东向西（震宅）、坐东南朝西北（巽宅）、坐南朝北（离宅）或坐北朝
2025-11-21 02:00 HKT
