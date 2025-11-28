七仙羽 - 命卦与居住方位的「利」「害」 | 七仙语

上期提到，到底哪个方位旺你？用年份计算出你是甚么命卦，分东四命及西四命两种，就选择适合你命卦的风水房屋。今期再进一步解释每个方位对不同命卦的「利」和「害」。



东四命的吉方为震、巽、坎、离四个方位。



离命吉方：生气在东方，天医在东南方，延年在南方，伏位在北方；凶方：祸害在东北方，六煞在西南方，五鬼在西方，绝命在西北方。



坎命吉方：生气在东南方，天医在东方，延年南方，伏位在北方；凶方：祸害在西方，六煞在西北方，五鬼在东北方，绝命在西南方。



震命吉方：生气在南方，天医在北方，延年在东南方，伏位在东方；凶方：祸害在西南方，六煞在东北方，五鬼在西北方，绝命在西方。



巽命吉方：生气在北方，天医在南方，延年在东北方，伏位在东南方；凶方：祸害在西北方，六煞在西方，五鬼在西南方，绝命在东北方。



西四命的吉方分别为干、坤、兑、艮四个方位。



干命吉方：生气在西方，天医在东北方，延年在西南方，伏位在西北方；凶方：祸害在东南方，六煞在北方，五鬼在东方，绝命在南方。



坤命吉方：生气在东北方，天医在西方，延年在西北方，伏位在西南方；凶方：祸害在东方，六煞在南方，五鬼在东南方，绝命在北方。



兑命吉方：生气在西北方，天医在西南方，延年在东北方，伏位在西方；凶方：祸害在北方，六煞在东南方，五鬼在南方，绝命在东方。



艮命吉方：生气在西南方，天医在西北方，延年在西方，伏位在东北方；凶方：祸害在南方，六煞在东方，五鬼在北方，绝命在东南方。



若夫妻双方同为东四命，则吉凶方位相同，容易配合。若不同命卦，则需考虑如何取舍或配合，一般以家中赚钱最多的人为命卦选择所住屋方位。



七仙羽