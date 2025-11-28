冯应谦 - 澳洲的男装品牌 | 花样男教授

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

冯应谦
　　澳洲是我经常去工作的地方，不过每次工作后总是空手而回，没带甚么时尚的「战利品」回来。所以这次出发前，我特地做了点功课，打算探索一下澳洲的年轻品牌。

　　首先，要抛开既定印象。如果按照香港的标准，大家可能会觉得澳洲品牌的剪裁不够「修身」或「精致」。但我觉得入乡随俗才是正道，毕竟每个地方都有属于自己的时尚标准。澳洲的时尚品牌以舒适、休闲、casual见称，颜色偏向柔和、用料自然。在澳洲买衣服，我一定会选棉、亚麻或棉麻混纺，凉快又透气，特别适合现在的夏天。

　　运动和户外品牌在澳洲的shopping mall都很受欢迎，我买过Kathmandu和Macpac（虽然其实是新西兰品牌）。至于日常逛街穿的品牌，香港人较少留意。最为港人熟悉的应该是Cotton On，尖沙咀等地都有分店，价格亲民，款式又多，买来当日常衣服很不错。另一大牌子是Country Road，在商场也常见。

　　我自己特别喜欢Academy Brand的简约男装风格，不过我身形偏瘦，穿他们的恤衫常常会嫌大，但由于店舖的门面设计得很优雅，我还是经常进去逛逛。跟Academy Brand风格相近的还有Assembly Label，我觉得是最极简的澳洲男装品牌，尤其针织类产品很出色，价钱比起大众品牌会高一些。至于价钱中等的，Barney Cools也值得一试，品牌主打「反叛」形象，不过和英国的AllSaints相比，还是比较亲切易入手。

　　澳洲当然也有国际级的designer brand，比如Ksubi和Aje（主打女装），不过实体店不多，反而在Farfetch上网购更方便。你有机会过过来，或许可以再发掘更多属于这片土地的设计惊喜。

冯应谦

花样男教授