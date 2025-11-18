李纯恩 - 只有熊知道 | 好好过日子

日本近期的熊出没现象有点奇怪，全国各地都有熊跑出来，好像约好了一样。



最初有熊出没的时候，动物专家还说是因为今年橡果减产，以橡果维生的熊吃不饱，便跑出大山觅食了。那个时候出现熊的地方不多，专家之言还有点道理，但后来全日本东南西北的熊都跑了出来，原因一定就不是橡果不够这么简单了。动物的感应能力比人强，这么大规模游击行动所为何事，大概只有熊和天知道。



前几年「高费19」肆虐香港的时候，山上的野猪也有异动，老猪们大批跑下山来，在市区如入无人之境，随处都可以遇见牠们。那时候香港除了疫情令人害怕之外，山里野猪的食物应该跟平时一样，不会因为疫情而缺乏的，但野猪们就是待不住，要拖儿带女来到人类的地盘上乱逛。铜锣湾、中上环、旺角等地随时有野猪陪你行街，居民区的公园、儿童的游乐场里也有大猪小猪出现。那其实是反常的，却不知牠们为甚么突然反常。但疫情结束，这种情景就少见了，野猪不再随便下山。



这当然不是动物的心血来潮，背后必有甚么原因，只是我们不知道。专家也未必知道，但专家们情急之下总要说点甚么，实在也当不得真。真正的原因，只有猪知道。



现在日本的熊患或许也这样，东南西北闹一阵，不知道哪一天，突然又老实待在山里，不出来跟人玩了。究竟所为何事，只有熊知道。



李纯恩