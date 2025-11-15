Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 写稿 | 好好过日子

好好过日子
好好过日子
李纯恩
2025-11-15 02:00 HKT
生活 专栏
　　跟朋友聊天，说到写稿。我说现在每天写一篇稿，当作「一天做一件事」来完成，写完稿，一天的事情好像也完结了，余下的活动都好像可有可无，喜欢就做，不喜欢可以不做。这好像也就记不清以前每天写四个专栏的日子是怎么应付的。当时也没觉得有甚么难。

　　或许这也是习惯，习惯了一天一篇稿，这篇稿就是一回事，习惯了一天四篇稿，写完一篇只完成了四分之一，那写完一篇也不算一件事，要写完四篇才是一回事。于是一天写一篇稿不觉得轻松，一天写四篇也不过如此。一切都是习惯使然，船到桥头自然直，习惯了繁重不觉繁重，习惯了轻松，轻松也不觉轻松。

　　现在有时为写一篇稿的题材左思右想，反而以前日写四篇稿的时候没有这种滞碍，那时随手拈来都是题材，也不会交行货。这也都是逼出来的，逼到眼前的事情容不得人犹豫，反而松动一些反倒会令人举棋不定。即使你不是写稿的，也会明白我说甚么，写稿如此，其他事情也一样，相信你也遇过类似的境况。

　　每天交稿也是一种自律训练，尽管性格再散漫，再如何贪玩或者犯懒，到时到候就一定会坐下来写稿，非常的「今日事今日毕」，写了几十年，除了有时报纸临时调动版面之外，从来没有脱过稿。一个骨子里自由散漫的人竟然如此守纪律，朋友问我是怎么做到的，我说不过是守承诺而已，既然是应承的事情就要守信做到，还要做好。做到是为了守信，做好是为了名声。于是就这么一天天写，写了几十年。

