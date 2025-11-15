Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

林静 - 泰国艺术家「空径」之旅 | 红棉树下

红棉树下
红棉树下
林静
2025-11-15 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　香港Para Site艺术空间正举办泰国艺术家Pratchaya Phinthong的个展「空径」（Empty Set），这是他在香港的首个机构个展，为观众开启一场关于气候未来的思考之旅。

　　「空径」以数学中的「空集」符号（Ø）为概念核心——那是一个带有斜线的圆圈，有着明确的边界却空无一物。艺术家将此作为一个灵活的概念框架，邀请文化工作者、科学家和跨领域合作者在此相聚，共同提出疑问、分享批判性反思，探索气候紧急状态下塑造的未来。

　　展览巧妙地打开了艺术空间与外界的隔阂。墙壁、窗户和其他门槛成为体验蒙太奇的元素，将空间曝露于现实之外。这种设计创造了一个容纳新可能性的地方，引领观众思考艺术与现实的关系。

　　Pratchaya Phinthong是1974年出生的泰国当代艺术家，他的艺术主要探讨劳动、迁徙和经济体系等主题，在东京的个展「The Heat of the Empty Forward」刚于四月结束，而在曼谷的展览「A Solo Project」则巧妙地将画廊转化为水族箱，展现了他将空间本身作为转化对象的独特手法。

林静

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
9小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
17小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
13小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
21小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
林静 - 人熊相遇的变奏 | 红棉树下
　　曾几何时，山林的寂静中，铃声是旅人与熊之间的约定。那些年漫游东瀛，总爱循着青苔小径探入深山幽谷，从北海道的原始林到本州的连绵山脉，都留下足迹。 　　记得在白川乡的午后，参天古木织就苍翠穹顶，唯有风穿过叶隙的轻吟伴我独行。忽闻清铃声自雾中传来，与一位登山客擦肩而过，他的背包上挂满小铃，如移动的风铃架。未几又遇系铃旅人，忍不住以简单英语相问，他含笑答道：「防熊。」那清脆铃音原是划给山野的结界
2025-11-18 02:00 HKT
红棉树下
林静 - Dianne Reeves的魅力 | 红棉树下
　　周一晚，戏曲中心热闹非常，爵士乐迷云集，为求一睹Dianne Reeves的风采，只此一场，机会难逢。 　　这位五度荣获格林美奖殊荣的国际爵士乐殿堂级歌手，在阔别香港20载后，再度登上香港舞台，她说︰「我今次来香港，机场完全变了模样！」的确，世界万事变幻不定，只有她的歌声深印脑海中，恒久未变。 　　Dianne Reeves纵横国际歌坛多年，懂得带动观众的情绪，唱歌之间，她忽然生鬼
2025-11-13 02:00 HKT
红棉树下