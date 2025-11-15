林静 - 泰国艺术家「空径」之旅 | 红棉树下

香港Para Site艺术空间正举办泰国艺术家Pratchaya Phinthong的个展「空径」（Empty Set），这是他在香港的首个机构个展，为观众开启一场关于气候未来的思考之旅。



「空径」以数学中的「空集」符号（Ø）为概念核心——那是一个带有斜线的圆圈，有着明确的边界却空无一物。艺术家将此作为一个灵活的概念框架，邀请文化工作者、科学家和跨领域合作者在此相聚，共同提出疑问、分享批判性反思，探索气候紧急状态下塑造的未来。



展览巧妙地打开了艺术空间与外界的隔阂。墙壁、窗户和其他门槛成为体验蒙太奇的元素，将空间曝露于现实之外。这种设计创造了一个容纳新可能性的地方，引领观众思考艺术与现实的关系。



Pratchaya Phinthong是1974年出生的泰国当代艺术家，他的艺术主要探讨劳动、迁徙和经济体系等主题，在东京的个展「The Heat of the Empty Forward」刚于四月结束，而在曼谷的展览「A Solo Project」则巧妙地将画廊转化为水族箱，展现了他将空间本身作为转化对象的独特手法。



林静