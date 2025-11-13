李纯恩 - 吃错席 | 好好过日子

在网上看到一个男人去参加婚宴，交了礼金，坐下吃喝，等到新娘新郎来敬酒，竟然不认识，才发现去错了地方。这个一脸茫然的男人在网上问，应不应该拿回礼金。



倪匡大哥也有过同样经历。几十年前，他有一次去参加婚宴，在门口交了三百元礼金——那时候的公价——然后进场，没人招呼，便找了张枱子坐下，吃吃喝喝，跟同桌的宾客有说有笑了半天，等到一对新人来敬酒，一看不认识，才知道走错场，连忙起身走到酒楼的另一个婚宴，找到正主，又放下三百大元，嘻嘻哈哈继续喝喜酒。



从前的婚宴不像现在这样复杂，没有甚么仪式，一家酒楼同时摆几场婚宴不出奇，宾客走错场喝错喜酒摆乌龙也情有可原。现在不同了，婚宴又要有司仪又要播录像，新人上台感谢这个感谢那个，感性一点的还要哭哭啼啼，有的还会把父母拖上台听他们唱歌「颂亲恩」，还要中场换衣服，一顿饭常常吃得七零八落，这么多花样搞下来如果你还认不得人，那就没有带脑子了。网上那个男人是有点呆，来也来了，吃也吃了，喝也喝了，竟然还想讨回礼金，可见不堪的男人真是越来越多。



民国故事里时常提到一种专门吃白食的人，新婚的婚宴，死人的「豆腐饭」，打听好了就混上门去，作状道喜，或是致哀，然后就混在饭桌上又吃又喝，趁着人不注意，顺手再摸几件宾客放在桌上的小玩意儿，比如白银鼻烟壶、翡翠烟嘴之类，又吃又拿，以此谋生。这种人的宴席倒是次次都不会吃错的。



李纯恩