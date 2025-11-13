Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李纯恩 - 吃错席 | 好好过日子

李纯恩
2025-11-13 02:00 HKT
　　在网上看到一个男人去参加婚宴，交了礼金，坐下吃喝，等到新娘新郎来敬酒，竟然不认识，才发现去错了地方。这个一脸茫然的男人在网上问，应不应该拿回礼金。

　　倪匡大哥也有过同样经历。几十年前，他有一次去参加婚宴，在门口交了三百元礼金——那时候的公价——然后进场，没人招呼，便找了张枱子坐下，吃吃喝喝，跟同桌的宾客有说有笑了半天，等到一对新人来敬酒，一看不认识，才知道走错场，连忙起身走到酒楼的另一个婚宴，找到正主，又放下三百大元，嘻嘻哈哈继续喝喜酒。

　　从前的婚宴不像现在这样复杂，没有甚么仪式，一家酒楼同时摆几场婚宴不出奇，宾客走错场喝错喜酒摆乌龙也情有可原。现在不同了，婚宴又要有司仪又要播录像，新人上台感谢这个感谢那个，感性一点的还要哭哭啼啼，有的还会把父母拖上台听他们唱歌「颂亲恩」，还要中场换衣服，一顿饭常常吃得七零八落，这么多花样搞下来如果你还认不得人，那就没有带脑子了。网上那个男人是有点呆，来也来了，吃也吃了，喝也喝了，竟然还想讨回礼金，可见不堪的男人真是越来越多。

　　民国故事里时常提到一种专门吃白食的人，新婚的婚宴，死人的「豆腐饭」，打听好了就混上门去，作状道喜，或是致哀，然后就混在饭桌上又吃又喝，趁着人不注意，顺手再摸几件宾客放在桌上的小玩意儿，比如白银鼻烟壶、翡翠烟嘴之类，又吃又拿，以此谋生。这种人的宴席倒是次次都不会吃错的。

李纯恩 - 电话史 | 好好过日子
　　随着取消了家里的固网电话号码，沙发旁边的座机电话也完成了历史任务。感觉是一个时代的结束，我给座机拍了一张照片，留个纪念。 　　二十多年前，一个在深圳生活的朋友用了手提电话之后就把家里的固网电话取消了。那时听起来有点不可思议，现在看来他真是走得超前。其实这些年来已经有许多朋友取消了家里的固网电话，我家一直留着也没有特别的意思，平时几乎不用，偶尔响起常常又是骗徒打来。一直留着大概算是个念想吧
2025-11-14 02:00 HKT
好好过日子
李纯恩 - 摩罗街 | 好好过日子
&nbsp; &nbsp; &nbsp;周末女儿约了去上环东街吃早午餐，东街旁边就是摩罗街，将近中午，街边摊贩们已经陆陆续续开档卖各种旧杂货。趁时间尚早，便在摊档前逛逛看看。 &nbsp; &nbsp; &nbsp;跟沿街的古董舖不一样，这些旧货摊上卖的东西极为庞杂。各种瓷器铜器木器小玩意，旧杂志旧画报海报，不知名的中西画作，旧照片旧明信片，各式各样的首饰挂件，堆得满坑满谷，站在跟前，只觉得
2025-11-12 02:00 HKT
好好过日子