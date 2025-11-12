小董 - 诊所咒语 | 轻松养生

小董一向细心，不论病人的肥瘦、眼神、面容是否憔悴、心情好坏，只要望见他，5秒之内我便能洞悉八、九！曾经不少新症病人称赞我们的病历查询资料做得比任何中、西诊所，甚至医院更好，除了必须要填上个人一般资料外，慢性疾病所需的药名、中药或西药有否敏感反应、食物敏感、情绪问题、最近体检状况……通通都必须详细列明。这是由于我不希望有任何差错，糖尿病的不能吃甜味药、心脏病的不可与活血药一同服用、胃肠不适的必须尽量避免沿用辛辣或酸味的药材、最近还加上了新冠肺炎的罹患次数及日期、甲型流感等等，借此希望在开药的过程中也替他们补养肺脏以避免上述病症会有机会引起的肺纤维化。



那一天，黄太太第二次覆诊，她进门的气场比谁也严肃、甚至感觉到了怒气！她一坐下来，便跟小董说：「你到底是医病的？还是催命的？那么辛苦由北京长途跋涉坐飞机过来看你，你就是这么对病人的吗？」我真的一头雾水，赶忙问她：「黄太，慢慢说，到底发生甚么事了？」她指着我手中的病历表，面也通红了说：「你看看病历表上的号码，我的是24444！你这不是一个大咒语吗？我是来看癌症的病人，你怎么能够给我编上这个号码，你知道我为了这该死的号码有多少天不能入睡？甚至情绪一度低落、焦虑，你就不能给我一个好一点的号码，例如：23333吗？」



那一天晚上，我把公司的同事都叫来开会，把这件事跟他们分享了。得出来的结论是……从今以后，就跟你乘搭的电梯及大厦楼层一样，删除所有4字尾的号码，即是说这个4字不会再出现在诊所的病历号上！散会后，经理私讯问：「我们诊所电话都有4字夹杂着，要改吗？」



学贯中西的大爱中医师博士

小董