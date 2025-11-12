Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

小董 - 诊所咒语 | 轻松养生

轻松养生
轻松养生
小董
2025-11-12 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　小董一向细心，不论病人的肥瘦、眼神、面容是否憔悴、心情好坏，只要望见他，5秒之内我便能洞悉八、九！曾经不少新症病人称赞我们的病历查询资料做得比任何中、西诊所，甚至医院更好，除了必须要填上个人一般资料外，慢性疾病所需的药名、中药或西药有否敏感反应、食物敏感、情绪问题、最近体检状况……通通都必须详细列明。这是由于我不希望有任何差错，糖尿病的不能吃甜味药、心脏病的不可与活血药一同服用、胃肠不适的必须尽量避免沿用辛辣或酸味的药材、最近还加上了新冠肺炎的罹患次数及日期、甲型流感等等，借此希望在开药的过程中也替他们补养肺脏以避免上述病症会有机会引起的肺纤维化。

　　那一天，黄太太第二次覆诊，她进门的气场比谁也严肃、甚至感觉到了怒气！她一坐下来，便跟小董说：「你到底是医病的？还是催命的？那么辛苦由北京长途跋涉坐飞机过来看你，你就是这么对病人的吗？」我真的一头雾水，赶忙问她：「黄太，慢慢说，到底发生甚么事了？」她指着我手中的病历表，面也通红了说：「你看看病历表上的号码，我的是24444！你这不是一个大咒语吗？我是来看癌症的病人，你怎么能够给我编上这个号码，你知道我为了这该死的号码有多少天不能入睡？甚至情绪一度低落、焦虑，你就不能给我一个好一点的号码，例如：23333吗？」

　　那一天晚上，我把公司的同事都叫来开会，把这件事跟他们分享了。得出来的结论是……从今以后，就跟你乘搭的电梯及大厦楼层一样，删除所有4字尾的号码，即是说这个4字不会再出现在诊所的病历号上！散会后，经理私讯问：「我们诊所电话都有4字夹杂着，要改吗？」

学贯中西的大爱中医师博士
小董

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
小董 - 黑木耳的秘密 | 轻松养生
　　这两天终于感受到冬天的来临，电邮中不乏查询周身骨痛的读者，夹杂了一篇颇长的文章，细阅后原来是担心自己心脏血管疾病的病人。他提出的问题很值得跟大家分享：每天都吃一大碗黑木耳有效预防心脏病吗？黑木耳跟白背黑木耳那一种较好？真的有科学依据吗？ 　　首先，小董早在10年前已经开始有吃黑木耳的习惯，但每星期只吃一次至两次，不会天天吃、日日吃，就算是患有高胆固醇、动脉硬化等也只需一星期吃两餐。西方医
2025-11-19 02:00 HKT
轻松养生
小董 - 诊所的笑声 | 轻松养生
　　在诊所里埋头苦干，只知道在外面等的病人很多，故吵杂声也响！但多是笑声连连，对小董来说这是一种「加油打气声」，细心聆听，发现病人之间的而且确在谈论着我：「我睇咗两个月，西医话几乎无得医嘅支气管扩张已经好得一半以上了！」「我都喺睇哩个病，旧时日日都咳血，近一个多月都未有咳过一啖血。」「我眼底下长的一束汗管瘤不见了⋯⋯」小董坐在诊室里听着，会心微笑。 　　说实话，我的性格本来就是跳脱，从小到大
2025-11-05 02:00 HKT
轻松养生