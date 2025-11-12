Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明 - 马年当令 追住九紫当令星 | 李居明大师会客室

李居明大师会客室
李居明大师会客室
李居明
2025-11-12 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

　　首先恭贺新港中心九龙旗舰店暨文化会馆的开幕。有个热门传闻说「马年大家姐特别容易中六合彩？」粉丝问我是否真的？其实很容易破解。大家都知道目前已进入九运，代表九紫离火最当时得令。今年九紫当令星飞临东方，所以东方运势最劲。美国正位于东方，大家看特朗普的运势几强就知！东方亦代表大仔，今年家中的长子运程特别好。

　　重点来了，明年马年九紫当令大吉星将转到东南方，正好对应长女「大家姐」的方位！「当时得令」者代表揾快钱即收钱，所以，全港和全世界的大家姐都要准备迎接好运，准时明年二月四日立春后便成为大赢家！最近越来越多女性领导人崭露头角，这正是马年的气运！

　　明年是丙午年，传统上称丙午、丁未年乃「红羊之劫」多祸端，尽管2026年是一个变幻莫测、拥有极多天地变数的年运，但内心的转化以「不动如山」的四字真言处变不惊，我当然乐观。

　　根据九宫飞星飞伏今年是二黑病符入中宫，中东饱受战争残害，但明年一白飞星入中，中东地区局势有望缓和，因为丙午很多火，现实生活里面反而不会开火，看目前各国领导人亦倾向「以和为贵」，我认为马年反而会是相对平稳的一年。

　　现在进入九运，世运转了，九运来临反而有火有着数！现在每个人手上都有手机，等于随时带着火！九运有火大科发！电影业属火，我认为2026年电影行业将迎来复苏，戏院也会有新的变革，让人们重新爱上入戏院的体验。这是我在签约「新光黄埔新艺城」的预测。本周六、日两日新光黄埔四间戏院，将迎来二千位《潮爆开运王》金粉会粉丝共赏电影《致富者联盟》，教你如何把握马年致富秘诀，你是其中的幸运儿吗？

　　香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。
李居明

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
李居明 - 食蟹旺夫运 玄学开运秘诀 | 李居明大师会客室
　　《潮爆开运王》金粉会气势如虹，支持人数直迫三千，上周末二度在新光黄埔四间戏院举行见面会，观赏《致富者联盟》，粉丝大排长龙和我握手拍照，场面非常温馨。我的一位好朋友最近宣布结婚，她兴奋地告诉我，这段时间正好不停地食蟹，可见确实有料到！影响所及，最近好像所有太太都在食大闸蟹。 　　食蟹旺夫运已证实非常灵验。蟹膏含有很高的荷尔蒙，女性吃了能增加魅力，吸引异性。大家不妨去观察身边的朋友，是否那些
2025-11-19 02:00 HKT
李居明大师会客室
李居明 - 九运有火大科发 坐南向北胜算高 | 李居明大师会客室
　　由2024年起进入「九运」二十年，九紫离火飞临南方，代表未来二十年五行「火」当时得令，所以九运人人不怕火，有火大科发。九运属「火」，与科技、AI、电子网络、汽车、火箭有关，谁能成功驾驭「火」谁就是称霸天下，这是未来的潮流，搞不定「火」的人就被淘汰。 　　在我的八字批算中，所有行运者，都需要以南方火为用神。香港本身是午火地，多数人却忽略南方的重要性。其实，只要坐在南方，你的胜算已比别人高。
2025-11-05 02:00 HKT
李居明大师会客室