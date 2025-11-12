李居明 - 马年当令 追住九紫当令星 | 李居明大师会客室

首先恭贺新港中心九龙旗舰店暨文化会馆的开幕。有个热门传闻说「马年大家姐特别容易中六合彩？」粉丝问我是否真的？其实很容易破解。大家都知道目前已进入九运，代表九紫离火最当时得令。今年九紫当令星飞临东方，所以东方运势最劲。美国正位于东方，大家看特朗普的运势几强就知！东方亦代表大仔，今年家中的长子运程特别好。



重点来了，明年马年九紫当令大吉星将转到东南方，正好对应长女「大家姐」的方位！「当时得令」者代表揾快钱即收钱，所以，全港和全世界的大家姐都要准备迎接好运，准时明年二月四日立春后便成为大赢家！最近越来越多女性领导人崭露头角，这正是马年的气运！



明年是丙午年，传统上称丙午、丁未年乃「红羊之劫」多祸端，尽管2026年是一个变幻莫测、拥有极多天地变数的年运，但内心的转化以「不动如山」的四字真言处变不惊，我当然乐观。



根据九宫飞星飞伏今年是二黑病符入中宫，中东饱受战争残害，但明年一白飞星入中，中东地区局势有望缓和，因为丙午很多火，现实生活里面反而不会开火，看目前各国领导人亦倾向「以和为贵」，我认为马年反而会是相对平稳的一年。



现在进入九运，世运转了，九运来临反而有火有着数！现在每个人手上都有手机，等于随时带着火！九运有火大科发！电影业属火，我认为2026年电影行业将迎来复苏，戏院也会有新的变革，让人们重新爱上入戏院的体验。这是我在签约「新光黄埔新艺城」的预测。本周六、日两日新光黄埔四间戏院，将迎来二千位《潮爆开运王》金粉会粉丝共赏电影《致富者联盟》，教你如何把握马年致富秘诀，你是其中的幸运儿吗？



香港著名风水术数名师。近年因承租新光戏院及撰写兼制作新派粤剧为人注目。八年间已上演了三十多套原创作品。过去两年开始拍摄玄学纪录片。

李居明