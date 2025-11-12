张诺 - 消失中的家园 | 任意行

在发展与保育处于对立时，艺术如何成为记忆的容器？巴基斯坦艺术家Shahana Rajani首次在香港举办的个人展览《以画为记》（In drawing, in remembrance），正于鲗鱼涌Para Site艺术空间展出，带领观众走进一场关于失去、回忆与抵抗的视觉旅程。



展览记录巴基斯坦沿海社区面对基础建设的侵占与气候变迁的处境，透过两部近期创作的影像作品，呈现当地人如何运用各种绘画实践，对抗逼迁与生态危机。



《四种恢复行动》（Four Acts of Recovery）是一部沉思型的纪录片，描绘一个从印度河三角洲被逼迁离的渔民家庭，如何通过绘制记忆中的地图、描绘消失的风景、制作伊斯兰符号等「恢复行动」，试图重建与濒临消失家园的联系。这些创作既是测量与表达的媒介，也是封存与恢复的工具。



同时首次展出的《线条构筑河流》（Lines That World a River）则以短片论文形式，透过活动家与长者的讲述，批判那些破坏卡拉奇河流生态的政治与资本力量。Rajani以层次分明的手法，将渔民、画家、长者和社运人士的故事交织在一起，呈现出土地与记忆之间的多重叙事。



策展人在展览中融入了来自印度河三角洲的图像、声音和物件，使观众能更切身地体验Rajani作品中所探索的「重溯与恢复」过程。



《以画为记》不仅是关于巴基斯坦三角洲的记录，也是对全球共同面临的发展与生态困境的映照。展览鼓励观众踏上自己的回忆之旅，思考不同社区与地理环境中共通的脆弱与韧性。



张诺