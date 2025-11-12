李纯恩 - 摩罗街 | 好好过日子

周末女儿约了去上环东街吃早午餐，东街旁边就是摩罗街，将近中午，街边摊贩们已经陆陆续续开档卖各种旧杂货。趁时间尚早，便在摊档前逛逛看看。



跟沿街的古董舖不一样，这些旧货摊上卖的东西极为庞杂。各种瓷器铜器木器小玩意，旧杂志旧画报海报，不知名的中西画作，旧照片旧明信片，各式各样的首饰挂件，堆得满坑满谷，站在跟前，只觉得岁月在眼底下团团转。



这些旧货摊不择肥瘦，见货就收，反倒更真实地承载了一段历史，其中又大多是我们经历过的时代。所以闲来无事在摊子前东摸西看非常有趣，若碰到合心意的买一两样，就像把某些回忆揣在怀里带回家。



几乎每一个旧货摊上都有「文革」旧货卖，最多的是毛泽东海报和毛泽东语录，后者是真正的「小红书」，当年全中国人手一本，销量胜过「圣经」。后来版本越来越多，甚至出到火柴盒大小的袖珍本，成了在一切都匮乏的年代可以拿出来炫耀的收藏品。摩罗街旧货摊上卖的毛泽东语录还有英文版，那是必须的，因为前后左右东翻西翻的人里面，有许多金发碧眼的游客，Little red book 对他们来说，还是有认知的，所费无几猎一本回去也很好玩。更好玩的是「毛主席」到了那里就真正「跟群众打成一片」，跟他的尊容前后左右作伴的，或是老香港的贩夫走卒，又或是李小龙、张国荣，一阵又有玛莉莲梦露。



如此在摩罗街走走，那些旧货摊就像一个个排开的寻宝游戏档，真真假假任你翻找，找到就是心头好，找不到也好像走了一趟时光隧道。



李纯恩