KellyChu - 24组总决赛以惜食理念入馔 酒店主厨夺「零厨余大奖」 美心伙港灯创意料理大赛结果出炉 | Executive日记

「源头减废」在废物管理架构中被视为重中之重，美心集团同港灯早前携手合办「你真惜食！」x「绿得开心计划」创意料理大赛，鼓励社会人士把环保理念融入日常生活。赛事收到近百份「惜食」食谱，共有24组入围总决赛，结果日前正式出炉，小妹向大家讲讲花落谁家喇。



公开组冠军及「零厨余大奖」嘅得主陈浚乐系知名国际级酒店集团餐厅主厨，以及应届中华厨艺学院「大师级中厨师课程」毕业生，佢积极实践其厨艺课程毕业论文嘅环保主题，凭借研制出尽用鱼身及鱼骨嘅得奖菜式「鱼香米影、红糟脆骨」，突围而出。公开组亚军及「最具创意奖」得主邱燕萍则克服视觉障碍，受友人启发设计出集凉盘、小食及甜点于一身嘅「三惜花」，于善用食材嘅烹饪过程中寻到自信，故事好励志。



而来自英华书院嘅陈怀希同学，更自小六开始钻研西菜食谱，赛前反复练习、请教身边亲友，最终以「全食南瓜盅配素肉丸」摘下中学组冠军。



亲子组嘅刘家乐则与儿子刘翯懃一同披甲上阵，二人一起参与食物栽种以至煮食过程，更以不同烹调方式，将芫茜嘅所有部分融入菜式中。刘爸爸希望以此鼓励儿子接受不同食物，同时让下一代学会欣赏食材嘅珍贵和美味之处，最后佢哋凭菜式「芫芫茜茜」夺得优异奖！各位参赛者力证任何食材均充满无限可能，为社会带来耳目一新嘅减废示例，值得畀like。



KellyChu



亲子组优异奖得主刘家乐及其儿子刘翯懃。