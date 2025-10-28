Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

KellyChu - 24组总决赛以惜食理念入馔 酒店主厨夺「零厨余大奖」 美心伙港灯创意料理大赛结果出炉 | Executive日记

Executive日记
Executive日记
KellyChu
2025-10-28 02:00 HKT
阅讀更多
生活 专栏
內容

「源头减废」在废物管理架构中被视为重中之重，美心集团同港灯早前携手合办「你真惜食！」x「绿得开心计划」创意料理大赛，鼓励社会人士把环保理念融入日常生活。赛事收到近百份「惜食」食谱，共有24组入围总决赛，结果日前正式出炉，小妹向大家讲讲花落谁家喇。

　　公开组冠军及「零厨余大奖」嘅得主陈浚乐系知名国际级酒店集团餐厅主厨，以及应届中华厨艺学院「大师级中厨师课程」毕业生，佢积极实践其厨艺课程毕业论文嘅环保主题，凭借研制出尽用鱼身及鱼骨嘅得奖菜式「鱼香米影、红糟脆骨」，突围而出。公开组亚军及「最具创意奖」得主邱燕萍则克服视觉障碍，受友人启发设计出集凉盘、小食及甜点于一身嘅「三惜花」，于善用食材嘅烹饪过程中寻到自信，故事好励志。

　　而来自英华书院嘅陈怀希同学，更自小六开始钻研西菜食谱，赛前反复练习、请教身边亲友，最终以「全食南瓜盅配素肉丸」摘下中学组冠军。 

　　亲子组嘅刘家乐则与儿子刘翯懃一同披甲上阵，二人一起参与食物栽种以至煮食过程，更以不同烹调方式，将芫茜嘅所有部分融入菜式中。刘爸爸希望以此鼓励儿子接受不同食物，同时让下一代学会欣赏食材嘅珍贵和美味之处，最后佢哋凭菜式「芫芫茜茜」夺得优异奖！各位参赛者力证任何食材均充满无限可能，为社会带来耳目一新嘅减废示例，值得畀like。

KellyChu
 

亲子组优异奖得主刘家乐及其儿子刘翯懃。
亲子组优异奖得主刘家乐及其儿子刘翯懃。
最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
13小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
9小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
18小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
更多文章
KellyChu - 麦当劳韩式美食派对来袭 菠萝蒜辣脆爆鸡腿饱有得叹 | Executive日记
　　秋意渐浓，香港麦当劳带嚟一系列全新韩风美食，让大家以至HOT美食升温，就连韩国超人气女团BABYMONSTER亦大推！即日起，全新菠萝蒜辣蛋黄酱脆爆鸡腿饱和蒜辣蛋黄酱脆爆鸡腿饱将限时登场；来自韩国麦当劳嘅全新朱古力肉桂迷你脆条亦首度于全线香港麦当劳推出，加上Shake Shake薯条韩式泡菜味调味粉、美禄麦芽新地及白桃梳打等，诚邀大家参与至HOT韩式美食派对！ 　　韩国人钟意辣味美食，近
2025-10-30 02:00 HKT
Executive日记
KellyChu - 「Coffee To Be」飘香共融社区 会德丰黄光耀以咖啡实践ESG | Executive日记
　　一杯咖啡，可以带来多少改变？邻舍辅导会社会今年推动嘅一项社会创新计划「Coffee To Be」，透过结合咖啡产业与社会企业、社会服务，支援弱势社群，为年轻人及有智力或发展障碍人士，提供专业培训及就业机会，提升其自尊并融入社会。   会德丰地产副主席兼常务董事黄光耀（图右二），日前出席「以咖啡开创共融新局：Coffee To Be 社会投资回报研究发布暨可持续发展研讨会」，与各界专家深入
2025-10-28 02:00 HKT
Executive日记