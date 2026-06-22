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邓力文 - Robinhood建立金融帝国 | Exchange²

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邓力文
6小時前
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产经 专栏
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探讨完段永平与巴菲特关于商业模式的四字真言，以Hyperliquid凭借真实用户连结对传统金融展开的降维打击后，我们不妨将视线转向美股市场上另一只正将这套逻辑发挥到极致的股票Robinhood。近期市场因为世界杯预测热潮而点燃了对预测市场概念的疯狂，而Robinhood的表现，正正印证了网络时代最残酷的商业底牌：产品易造，流量难寻。谁控制了用户分发，谁就控制了一切。

　　去年Kalshi靠着Robinhood的渠道端分发，获得了海量的散户流水，券商渠道定单一度占其总交易量高达三成半。今年首季，Robinhood仅靠充当Kalshi的流量入口，独立收取合约手续费，便创造了1.47亿美元的进帐，按年暴增320%。问题是散户在乎的只是Robinhood App内那个流畅的交易按钮，背后是Kalshi还是其他基础设施清算，根本无关痛痒。当需求被流量快速验证后Robinhood连续出招，收购受CFTC监管的衍生品交易所MIAXdx、联手华尔街量化巨头成立合资企业，并在今年世界杯战火引爆之际，正式上线自有交易所Rothera。

AI自动建立套利组合

　　Robinhood日前正式向全球用户推出了「AI智能代理交易（Agentic Trading）」。当其他Web3项目还在空谈AI与区块链的宏观叙事时，Robinhood已经把真实的AI代理（AI Agents）直接接入其MCP服务器。用户可以用一句简单的Prompt（提示词），命令AI代理在几十秒内扫描全球创投基金、M&A数据与私有公司估值，并自动在美股市场建立套利组合，甚至能在用户入睡后进行自动化风险管理。

　　当你以为Robinhood建立自有交易所Rothera只是为了肥水不流外人田。但Vlad挑明，Rothera未来将演变成一个对外开放的中央清算所（Clearing House），直接服务其他经纪商（Brokers）、做市商以及机构投资者。这意味Robinhood的角色已由流量分发商升格为规则制订者，其收入模式将与CME或港交所看齐，不再受限于自身的散户流量。这是一只拥有极强反脆弱性与商业分发垄断权的零售金融帝国，其多个板块年创收破亿美元的交叉网络已然成形。

邓力文

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2026-06-15 02:00 HKT
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