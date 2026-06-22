刘伟利 - xAI并入SpaceX打开想像空间 | 巨B讲投资

2026年6月12日，SpaceX正式登陆纳斯达克，瞬即成为市场焦点。更引人注目的是，在上市前数月，马斯克（Elon Musk）做出一项高调且具策略性的决定：以全股票方式，将旗下AI新创xAI（含Grok与X平台等布局）并入SpaceX。此举让外界立刻意识到，这不只是单纯的企业整并，而是一场以资本重组叙事、重写估值天花板的操作。



SpaceX原本就已是航太领域的重量级玩家，星链（Starlink）卫星网络加上火箭发射业务，长期拥有强劲现金流，商业模式相对清晰。外界也通常能用财务数据推估合理价值，例如订阅用户、ARPU、发射成本等，为「千亿级航太巨头」的估值提供基础。也因此，若SpaceX只是标准的「火箭+卫星」公司，即便再能赚钱，估值想要直接拉到数万亿美元，往往就会显得牵强。



然而马斯克真正要的，显然不止是金融模型里那条线性成长的终点。把xAI并进SpaceX，等于把「有上限的资产与服务」升级成「有想像边界的科技帝国」。因为在市场眼中，AI的估值逻辑不同：它代表的是极致算力、平台能力与未来爆发性叙事，能把投资人对太空公司的期待，从单一产业现金流，推向更宏大的科技护城河。用一句话概括，这是一种把重资产现实与无限算力想像结合的资本魔术。



进一步看，地球上的AI产业正面临两个难以忽视的物理限制：电网容量与冷却水资源。当算力需求一路攀升，数据中心的扩张不再只有投资问题，而是被能源与水资源卡住。马斯克把xAI与SpaceX绑在一起，所指向的概念就更接近「轨道AI」（Orbital AI）：若能把部分算力与基础设施延伸到太空，就可能形成一个更接近科幻闭环的战略想像。



在这个闭环里，星链提供现金流，支撑星舰研发与xAI前期的大额资本支出；而xAI则利用快速扩张的算力能力，争取大型算力合约，让公司在上市时拥有更强的营收支撑与市场信心。当「星舰发射+轨道AI」被包装成长期蓝图，2万亿美元甚至更高的估值，就不再只是用过去数字去推算，而是用未来故事去定价。



当然，这样的策略也不会只有赞美声。外界可能会追问：当AI与航太深度融合，资本力量是否会因此改写人类未来疆界？SpaceX这一步，是否意味一个新时代的起点，或只是更激进的资本重分配？无论答案如何，至少可以确定的是：马斯克已把竞争重心从「把东西送上太空」，转向「把算力与太空绑成同一场长期布局」。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利

