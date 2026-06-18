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尹商基 - 「创业快线」十优下周诞生 助初创加快拓展国际市场 | 商贸先锋

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尹商基
5小時前
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近年香港初创生态持续壮大，初创数目创新高，去年的数目更按年增加11%至5221间。在全球经济面对不确定性与面对各种外部挑战的背景下，本地生态圈整体仍展现出稳定韧性及持续增长的动力，反映香港作为区域创新枢纽的竞争优势。

　　香港贸发局举办的第九届「创业快线」终极决选将于下周四（6月25日）举行，届时十间优胜初创将正式诞生，同时颁发新一届「环境、社会及管治大奖」以及「我最喜爱初创大奖」。贸发局将为优胜初创安排一系列推广及交流考察活动，协助企业与潜在投资者、买家和合作伙伴建立联系，推动其业务进一步发展并拓展目标市场。

  今届入围20强的初创业务范畴广泛，涵盖健康科技、智慧城市、宠物及绿色科技等领域。人工智能应用进一步延伸至建筑安全、健康管理、互动娱乐等实体场景，趋向多元及更贴近日常生活。此外，不少入围初创聚焦前沿医疗保健及绿色科技，例如细胞治疗、妊娠毒血症检测、循环包装、植物基材料等，呼应香港加快建设国际创科中心的发展方向。

　　多家入围初创均以拓展国际市场为目标，积极开拓东盟及中东等新兴市场，部分企业已与国际企业及行业龙头建立合作，成功技术成果落地，并取得市场验证，为产品商品化及加速走向海外市场奠定基础。

　　去年创业快线十优初创企业之一、全球首间将量子技术应用于视觉科学的初创企业Entoptica，其技术总监Taranjit Singh表示，创业快线为公司提供与投资者及业界导师对接的宝贵机会，有助筹集资金以推动临床试验与扩充产能，并透过参加贸发局活动扩展在眼科医疗领域的业务网络。他续指，公司在贸发局带领下于今年一月参与美国消费电子展（CES 2026），成功与来自上海、日本及美国的潜在合作伙伴、制造商及投资者建立联系，更售出两个原型产品，每个售价达10万美元，成果远超预期。

　　另一间2024年十优初创、健康科技公司PointFit Technology，于去年六月在巴黎举行的Viva Technology展会上，与法国室内训练平台Kinomap签署合作备忘录，让PointFit的汗液监测技术整合至Kinomap系统，使用户在运动过程中即时监测肌肉疲劳情况。由此可见，贸发局透过企业配对、能力提升及市场推广等全方位支援，为初创提供度身订造的发展平台，多年来协助优胜初创拓展全球市场，促成合作与投资机遇。

　　立即报名参加创业快线终极决选日2026：https://bit.ly/4upftLn

尹商基

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