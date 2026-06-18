郭家耀 - 腾讯目标价550元｜开工前落盘/头条名家本周心水

腾讯（700）加快推进AI生态布局，把AI接入场景并落地执行，以微信为核心入口，将AI从对话能力延伸到可操作的服务能力。微信公布《关于开发者接入微信AI生态的指引》，允许开发者在小程序管理后台授权，把小程序接入微信AI生态。腾讯亦把AI智能体推向更有商业价值的交易与履约场景。京东与腾讯围绕AI



Agent展开深度合作，利用腾讯的生态入口与京东的供应链、履约服务能力，打造跨场景智能化服务体系。腾讯与美团的合作，同样由腾讯提供AI入口与助手能力，合作方提供本地生活或交易的供给与履约。整体看来，腾讯的策略是用微信作为需求触发与智能体调度中心，再借助合作伙伴补齐供应与交付短板，推动AI Agent走向生态协同。此举将有助消除市场对腾讯在AI业务发展的疑虑，提升公司估值。目标价550元；入巿价440元；止蚀价400元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室业务发展总监

郭家耀

