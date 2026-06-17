朱红 - 阿里购「13815」博弹 | 窝轮热炒特区

据报阿里巴巴（9988）发布首个完整千问具身智能大模型Qwen-Robot系列，可单独部署或协同运转，迈向真实落地的通用底座。阿里股价持续偏软，跌至107元附近好淡争持。如看好阿里，可留意阿里购「13815」，行使价124元，实际杠杆5倍，今年12月到期。如看淡阿里，则可留意阿里沽「28131」，行使价99.95元，实际杠杆4倍，明年1月到期。



晶片股个别发展，中芯国际（981）周一好仓录得逾1420万元资金流出，同日淡仓则有逾400万资金流入。中芯股价连日受制于20天线，反复跌至74元水平徘徊。如看好中芯，可留意中芯购「17584」，行使价104.88元，实际杠杆4倍，今年10月到期。如看淡中芯，则可留意中芯沽「28775」，行使价64元，实际杠杆3倍，今年11月到期。



国家统计局公布经济数据，规模以上工业增加值胜预期，社会消费品零售总额及全国固定资产投资则逊预期。恒指仍受制于10天线，跌逾300点，在24500点水平徘徊。如看好恒指，可留意恒指牛「55890」，收回价23818点，实际杠杆34倍，2028年1月到期。或可留意恒指牛「55493」，收回价23718点，实际杠杆30倍，2028年1月到期。如看淡恒指，可留意恒指熊「55623」，收回价25218点，实际杠杆27倍，2028年4月到期。 报道指IDC今年首季x86伺服器市场数据显示，按厂商收入计算联想集团（992）全球排名升至第二，期内收入按年增长36.5%，市场份额达到8.8%。联想股价逆市造好，重越10天线高见25.88元。如看好联想，可留意联想购「13226」，行使价32.88元，实际杠杆2倍，明年6月到期。如看淡联想，则可留意联想沽「13711」，行使价15.88元，实际杠杆3倍，今年12月到期。



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朱红