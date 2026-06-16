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朱红 - 看好阿里可吼「13231」 | 窝轮热炒特区

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朱红
7小時前
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产经 专栏
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　　外媒引述消息人士报道，蚂蚁将推出一项新功能，用户可以通过输入文字或语音指令，让支付宝AI助手预订车辆、订购咖啡或安排外卖。经用户授权后，该助手还能执行购买共同基金等理财任务。阿里巴巴（9988）股价止跌回稳，一度升至113元水平。如看好阿里，可留意阿里认购证「13231」，行使价140元，明年1月到期，实际杠杆5倍。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「13408」，行使价105元，今年12月到期，实际杠杆4倍。

　　据国际半导体产业协会（SEMI）报告显示，今年首季全球半导体设备销售额达365.5亿美元，按年增长14%，创下单季历史新高。华虹宏力（1347）曾升一成至158.5元水平。如看好华虹，可留意华虹认购证「13159」，行使价205元，今年12月到期，实际杠杆3倍。如看淡华虹，可留意华虹认沽证「29549」，行使价90元，今年11月到期，实际杠杆3倍。

　　巴基斯坦总理谢里夫表示，美国与伊朗已达成协议，结束近四个月的战争，双方将立即永久停止所有战线的军事行动，正式签署仪式将于周五（19日）在瑞士举行。外围股市向好，恒指曾反弹至25000点。如看好恒指，可留意新上市恒指牛证「58182」，收回价24188点，2028年9月到期。或可留意恒指牛证「57425」，收回价23988点，2028年9月到期，实际杠杆26倍。看淡恒指可留意恒指熊证「55623」，收回价25218点，2028年4月到期，实际杠杆47倍。或可留意恒指熊证「55189」，收回价25418点，2028年4月到期，实际杠杆33倍。

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中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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2026-06-15 02:00 HKT
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