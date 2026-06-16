大行晨报 - 澳元低位整固 关注央行议息｜大行晨报

澳洲央行本周二将公布议息结果，央行于上月会议连续第三个月加息25个基点，完全逆转了去年实施的降息。然而，前瞻指引较之前更为温和，政策制定者未预先承诺额外加息，而是强调依赖数据。此外，澳洲央行行长布洛克会后评论称利率已处于限制性区域，这促使投资者押注本次会议将暂停加息。再加上4月份失业率上升和当月家庭支出下降，进一步支持了央行可能需要放缓加息步伐的观点。另外，亦可留意周二公布中国5月份的工业生产、固定资产投资、零售销售等数据，作为重要的贸易伙伴，数据好坏或对澳洲经济前景有一定程度的影响。



日圆近期持续承压，上周更大致运行于160区间，市场人士正防范着潜在的干预风险，亦密切关注本周二的日本央行决议，这均令日圆跌幅受制。市场普遍预期日本央行将于本周会议上加息，只是该预期已被市场消化，故若一如预期加息，未必能给日圆带来显著提振；反而，若央行意外保持利率不变，则要警剔日圆弱势又将进一步扩大。由于日本央行行长植田和男住院，副行长冰见野良三将主持本次会议，这也是自1998年以来日本央行总裁首次缺席政策会议。市场将重点关注日本央行对于经济、通胀以及未来政策正常化的最新表态，任何偏鹰派讯号都可能为日圆提供支撑。



技术图表所见，平均线保持多头排列，美元兑日圆整体仍维持偏强走向，然而相对强弱指标已自超买区域出现回跌，显示上行动能可能逐步放缓。此外，汇价多日僵持于160区间，出现调整的风险正为加剧，即使出现进一步上扬的空间亦料为有限，故此追高美元兑日圆的风险亦相应增加。汇价在近一个月时间都持于10天平均线之上，目前10天平均线位于160.10，若后市失守此区则已为初步警号，再而将参考25天平均线159.30，延伸支撑看至157.30及156.40。至于向上留意160.50，下一级阻力预料在106.80，较大阻力估计为162以至162.80，关键指向165水平。



澳元兑美元向上仍会先以0.72水准为参考，50天平均线亦要留意，自5月中旬以来汇价亦曾数度探试指标而再行回升，故目前位于0.7130的50天平均线仍具一定技术意义，下方支持看至0.70及0.6970，进一步指向0.69及0.68。较近阻力回看0.7120，下一级阻力预料为0.7280，之后进一步料为0.7380水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

