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朱红 - 阿里反弹 追「13232」 | 窝轮热炒特区

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朱红
2小時前
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产经 专栏
內容

　　外媒报道阿里巴巴（9988）出价15亿美元收购中国生鲜配送公司朴朴超市，以图增加网上商务市场份额，其出价较高鑫零售提出6亿美元收购价高逾一倍。阿里股价止跌反弹，升至110元水平整固。如看好阿里可留意认购证「13232」，行使价150元，实际杠杆4倍，明年3月到期。如看淡阿里可留意认沽证「13408」，行使价105元，实际杠杆4倍，今年12月到期。

　　据国际半导体产业协会（SEMI）报告显示，今年首季全球半导体设备销售额达365.5亿美元，按年增长14%，创单季历史新高。华虹宏力（1347）表现反复，微跌至139元水平徘徊。如看好华虹可留意认购证「13159」，行使价205元，实际杠杆3倍，今年12月到期。如看淡华虹可留意认沽证「29549」，行使价90元，实际杠杆3倍，今年11月到期。

　　报道指美国总统特朗普宣布取消原定对伊朗的打击行动，并指美伊协议最快周末于欧洲签署。外围股市向好，恒指反弹逾400点，在24700点附近整固。如看好恒指可留意牛证「55890」，收回价23818点，实际杠杆27倍，28年1月到期；或可留意恒指牛证「55493」，收回价23718点，实际杠杆24倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意熊证「55623」，收回价25218点，实际杠杆33倍，28年4月到期；或可留意熊证「55189」，收回价25418点，实际杠杆26倍，28年4月到期。

　　据报泡泡玛特（9992）旗下LABUBU作为特邀嘉宾亮相世界杯开幕式，是世界杯历史上首个受邀的中国原创IP，另一潮玩IP THE MONSTERS与FIFA世界杯联名系列亦已正式开售。泡泡玛特股价连升3日，曾高见187.1元创两个多月新高。如看好泡玛可留意认购证「28132」，行使价202.2元，实际杠杆5倍，明年9月到期。如看淡泡玛可留意认沽证「15457」，行使价179.9元，实际杠杆4倍，今年9月到期。

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中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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　　据报北京市场监督管理局约谈淘宝、京东、拼多多等五间电商平台，通报平台「内卷式」竞争综合整治发现的第二批典型问题并提出整改要求，切实维护消费者合法权益与公平有序的网络市场环境。阿里巴巴（9988）股价连跌7日，曾低见106.1元，创近来新低。如看好阿里可留意认购证「13231」，行使价140元，实际杠杆5倍，明年1月到期。如看淡阿里可留意认沽证「28131」，行使价99.95元，实际杠杆3倍，明
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