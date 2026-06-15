黄德几 - （1276）恒瑞医药走势改善 | 开工前落盘/头条名家本周心水

恒瑞医药（1276）作为内地创新药龙头企业，近年由传统仿制药成功转型至创新药业务，其核心竞争优势在于强大的自主研发平台，以及高效的BD（业务发展）业务。透过将早期创新管线对外授权或进行战略合作，实现研发成果变现，收取首付款、里程碑付款及销售分红。此模式有助快速回流资金，支持后续研发投入，形成良性循环。2025年恒瑞海外许可收入达33.9亿元，按年增长约26%，累计完成多宗大型交易，充分反映国际药企对其研发实力的认可。



技术走势方面，恒瑞医药股价经调整后，上周五出现技术反弹讯号，成交量配合。未持货者可考虑53元水平吸纳，反弹阻力63.5元，若跌穿49.5元可止蚀。



Usmart盈立证券

研究部执行董事

笔者为证监会持牌人

黄德几