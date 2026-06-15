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彭丽婷 - 绿色金融与科技融合：推动低碳转型新动力 | 零碳筑迹

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彭丽婷
2小時前
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产经 专栏
內容

　　绿色金融是指为支持环境改善、应对气候变化和资源高效利用等经济活动提供的金融服务。其核心在于引导资金流向环保、节能、清洁能源等领域，促进经济的绿色转型和可持续发展。随着全球对气候问题的重视，绿色金融已成为各国实现碳中和目标的重要工具。然而，要真正实现大规模减碳，仅靠资金引导是不够的，还需要依靠技术创新来提升能源效率并降低碳排放成本。

　　在当前技术快速发展的背景下，人工智能与绿色科技的融合正展现出巨大的减碳潜力。根据国际能源署今年4月的报告，在工业和非工业领域广泛应用人工智能，每年可为全球节省约1300万太焦耳的能源。这一数据不仅说明了技术创新在提升能源效率和减少碳排放方面的重要作用，也进一步强化了绿色金融的支持方向——即通过资金配置加速这些高潜力技术的研发与商业化落地。换言之，绿色金融与科技创新之间存在紧密的互动关系：金融为技术提供动能，技术则为金融创造回报基础。

　　香港致力于成为国际绿色金融中心和绿色创科中心，具备独特的优势来支持全球低碳转型。通过资金支持和技术创新，香港可以为全球气候目标作出贡献。与绿色科技相关的产业，加上人工智能在各领域的融合应用，将成为产业升级转型的新契机，也是推进新型工业化的重要动力。这样的定位既呼应了国家战略，也契合国际趋势，使香港在全球绿色转型中扮演更加积极的角色。

　　为了实现这一目标，跨界别的合作至关重要。零碳智能联盟正积极发挥自身优势，推进政、产、学、研、投等多方面的协作与创新。这种合作模式能够整合各方资源，加速绿色技术的研发与应用。联盟致力于打造一个绿色低碳技术的示范窗口，让研究成果得以更普及地应用于实际场景中。具体而言，联盟通过搭建交流平台，促进政府部门、企业、和研究机构之间的沟通与合作。这不仅有助于政策制订者了解行业需求，也能帮助科研机构将理论成果转化为实用技术。同时，投资机构的参与为绿色项目提供了必要的资金支持，确保技术创新能够顺利落地。

　　总体而言，绿色金融与科技的融合正在重塑未来的产业格局。香港凭借其金融与创科的双重优势，有望在全球低碳转型中发挥关键作用。而像零碳智能联盟这样的平台，则通过跨界合作推动技术进步与应用普及，为实现可持续发展目标提供切实支持。未来，随着更多创新成果的涌现，我们有理由相信，绿色金融与科技将共同引领一个更加低碳、高效的时代。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

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