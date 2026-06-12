朱红 - 阿里7连跌 博「13231」 | 窝轮热炒特区

据报北京市场监督管理局约谈淘宝、京东、拼多多等五间电商平台，通报平台「内卷式」竞争综合整治发现的第二批典型问题并提出整改要求，切实维护消费者合法权益与公平有序的网络市场环境。阿里巴巴（9988）股价连跌7日，曾低见106.1元，创近来新低。如看好阿里可留意认购证「13231」，行使价140元，实际杠杆5倍，明年1月到期。如看淡阿里可留意认沽证「28131」，行使价99.95元，实际杠杆3倍，明年1月到期。



报道指小米（1810）正式发布并开源运行探索性AI编程助手MiMoCode V0.1.0，旨在打造与模型Agent协同优化自进化AI。小米股价持续偏软，曾跌至25.58元再创年多新低。如看好小米可留意认购证「13062」，行使价35.88元，实际杠杆6倍，今年12月到期。如看淡小米可留意认沽证「13063」，行使价18.1元，实际杠杆4倍，明年2月到期。



据报美国5月消费物价指数（CPI）按年上升4.2%，升幅创2023年4月以来新高，加上中东局势再度升温，外围股市下挫。恒指持续偏软，一度失守两万四关口，其后在24200点附近好淡争持。如看好恒指可留意牛证「68283」，收回价23688点，实际杠杆39倍，28年1月到期；或可留意恒指牛证「55494」，收回价23518点，实际杠杆31倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意熊证「55844」，收回价24818点，实际杠杆31倍，28年4月到期；或可留意熊证「55840」，收回价25018点，实际杠杆25倍，28年4月到期。



据报惠誉将香港和内地银行业前景展望上调至中性，指出高净值客群业务、大量公司到港IPO等都为香港带来强劲资金流，有助抵销信贷成本上升负面影响。汇丰控股（005）表现反复，创两个月新低后反弹，在138元水平整固。如看好汇丰可留意认购证「26308」，行使价159.38元，实际杠杆9倍，今年11月到期。如看淡汇丰可留意认沽证「28779」，行使价118.88元，实际杠杆7倍，今年11月到期。



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朱红