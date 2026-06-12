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大行晨报 - 美元兑日圆上行动力渐受制｜大行晨报

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　　中东地缘局势依然紧张。美国中央司令部表示，美国已于周三对伊朗相关目标展开军事打击，并称此次行动是回应伊朗持续的敌对行为。此前，美国总统特朗普曾公开表示，如果相关协议无法达成，美国将对伊朗采取更强硬措施。另外，美国最新通胀数据显示物价压力持续升温，市场对美国联储局维持高利率甚至进一步加息的预期明显增强。

　　数据显示，美国5月消费者物价指数（CPI）按年上涨4.2%，高于4月份的3.8%，并达到近3年以来最高水准，符合市场此前预期；从环比来看，5月份CPI上涨0.5%，同样符合市场预估；剔除食品和能源价格后的核心CPI环比上涨0.2%，同比增长2.9%，显示美国核心通胀仍具一定韧性。虽然市场普遍预计美联储将在6月份会议上维持利率不变，但利率期货走势显示，投资者已经开始押注美联储可能在今年晚些时候，重新采取加息措施，以应对持续存在的通胀风险。

　　美元兑日圆走势，技术图表所见，RSI于70水准上方的超买区域争持，加上汇价僵持于160区间，出现调整的风险正加剧，即使出现进一步上扬的空间亦料有限，尤其正逼近3月底高位160.45及4月底高位160.46，故高追美元兑日圆的风险亦相应增加。汇价在近一个月时间都持于10天平均线之上，目前10天平均线位于160，若后市失守此区则已为初步警号，再而将参考25天平均线158.90，延伸支撑看至157.30及156.40。至于向上留意160.50，下一级阻力预料在106.80，较大阻力估计为162以至162.80，关键指向165水平。

　　加拿大央行周三在议息会后宣布维持指标利率2.25厘不变，符合市场预期，加拿大央行经已连续第5次议息会议维持利率2.25厘不变。加拿大央行于议息声明中指，到目前为止，能源价格上涨引发广泛通胀的证据有限。不过，央行总裁麦克勒姆指，经济疲弱加上通胀上升为货币政策带来两难局面，加息以遏制通胀，可能进一步拖慢经济，减息去支持经济增长则可能将高通胀持续更长时间的风险提升，但若中东冲突持续加上能源价格上涨，开始导致持续的普遍通胀可能需要连续加息。

　　美元兑加元走势，技术图表看汇价处于上升通道中运行，顶部在1.3975，底部在1.3830，视为短线阻力及支撑的关键。暂见汇价整体尚可保持上升趋势不变。3月31日触及的高位1.3966为另一依据，其时汇价触高此区之后开展了大幅度的回挫走势：故此，倘若后市可明确跨过此区，料可更为巩固美元兑加元的上扬态势。其后阻力位会料为1.40及1.4140水准，其后看至1.4240。支持位也可留意25天平均线1.3740，下一级看至1.3610及1.3550水平。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
 

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2026-06-11 02:00 HKT
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