大行晨报 - 关注欧洲央行议息｜大行晨报

美国5月非农就业数据造好，美国劳工统计局最新数据显示，5月非农就业人数大幅增加17.2万人，远超市场预期的8.5万人。期内失业率为4.3%，符合市场预期。强劲的就业数据显示美国劳动力市场依然具备韧性，令到市场重新定价联储局减息预期，消息刺激美汇指数上周五大幅上扬，本周一曾高见100.2水平，创下两个月来的新高。执笔之时，市场正在等待美国通胀数据公布，美汇指数进入本周小幅回落，现时正于100水平大关争持。



另一边厢，欧罗区最新数据表现不佳。受中东地缘局势影响，德国工业定单大幅低于市场预期，4月工厂定单按月跌3.8%，逊市场预期跌2%，加上6月Sentix投资者信心指数持续低迷，虽然该数值较上月有所好转，但仍然处于深度负值区间，仍低于美伊爆发冲突前接近零的水平，反映地缘政治动荡下欧罗区经济增长前景暗淡，令欧罗持续承压。欧罗区最新数据显示，5月消费者物价指数按年升幅加快至3.2%，期内剔除波动较大的能源、食品和烟酒价格的核心通胀按年升幅亦加快至2.5%，创下2025年4月以来最高。欧洲央行将于今晚公布议息结果，市场预计加息0.25厘基本已无悬念。



虽然美国政府近期对中东局势发出和平谈判呼吁，令市场避险情绪在短期内有所缓和，令到欧罗从今年4月的低位反弹，但若中东地缘政治风险再度升级，资金不排除将重新流向美元。短线来看，受投资者沽货美元所影响，欧罗短线跌势可能或放缓或有机会出现技术性反弹，上方阻力位为50天线约1.165水平，下方支撑位为1.15水平，若失守该位置则将打开新一轮下行空间，不排除测试年内低位约1.141水平。



光大证券国际产品开发及零售研究部