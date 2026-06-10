朱红 - 小米反复靠稳 敲「13062」 | 窝轮热炒特区

据报小米（1810）正式发布17T系列新品，定位为双尺寸全能影像旗舰，并于发布会上由小米机械人亮相演示操作手机拍照。小米股价反复靠稳，微跌至27.2元水平好淡争持。如看好小米可留意认购证「13062」，行使价35.88元，实际杠杆6倍，今年12月到期。如看淡小米可留意认沽证「29993」，行使价20元，实际杠杆4倍，今年12月到期。



报道指阿里巴巴（9988）重整人工智能（AI）组织架构，成立全新Token Foundry事业部，分析指此举反映阿里持续加码AI领域，全力向AI时代的Token工厂转型。阿里股价反复靠稳，在117.2元水平好淡争持。如看好阿里可留意认购证「13231」，行使价140元，实际杠杆5倍，明年1月到期。如看淡阿里可留意认沽证「13408」，行使价105元，实际杠杆4倍，今年12月到期。



中国海关总署公布，以美元计算，5月出口总值按年增长逾19%至3,767.8亿美元，高过市场预期，贸易顺差逾1,054亿美元，同样高于市场预期。恒指反复靠稳，续于24600点附近徘徊。如看好恒指可留意牛证「65083」，收回价24118点，实际杠杆40倍，28年1月到期；或可留意恒指牛证「57739」，收回价24018点，实际杠杆34倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意新上市熊证「55189」，收回价25418点，实际杠杆30倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「67589」，收回价25618点，实际杠杆22倍，28年4月到期。



据报工信部办公厅及国务院国资委办公厅发布，联合开展2026年度人形机械人与具身智能实景实训专项行动通知，今年底人形机械人等重点产品在代表性场景中率先完成应用验证和常态部署，带动形成万台级规模落地能力。优必选（9880）股价表现反复，微跌至117元附近好淡争持。如看好优必选可留意认购证「27767」，行使价143.98元，实际杠杆4倍，今年9月到期；或可留意优必认购证「25628」，行使价222元，实际杠杆4倍，今年10月到期。



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笔者为证监会持牌人

朱红