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朱红 - 小米反复靠稳 敲「13062」 | 窝轮热炒特区

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朱红
4小時前
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产经 专栏
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　　据报小米（1810）正式发布17T系列新品，定位为双尺寸全能影像旗舰，并于发布会上由小米机械人亮相演示操作手机拍照。小米股价反复靠稳，微跌至27.2元水平好淡争持。如看好小米可留意认购证「13062」，行使价35.88元，实际杠杆6倍，今年12月到期。如看淡小米可留意认沽证「29993」，行使价20元，实际杠杆4倍，今年12月到期。

　　报道指阿里巴巴（9988）重整人工智能（AI）组织架构，成立全新Token Foundry事业部，分析指此举反映阿里持续加码AI领域，全力向AI时代的Token工厂转型。阿里股价反复靠稳，在117.2元水平好淡争持。如看好阿里可留意认购证「13231」，行使价140元，实际杠杆5倍，明年1月到期。如看淡阿里可留意认沽证「13408」，行使价105元，实际杠杆4倍，今年12月到期。

　　中国海关总署公布，以美元计算，5月出口总值按年增长逾19%至3,767.8亿美元，高过市场预期，贸易顺差逾1,054亿美元，同样高于市场预期。恒指反复靠稳，续于24600点附近徘徊。如看好恒指可留意牛证「65083」，收回价24118点，实际杠杆40倍，28年1月到期；或可留意恒指牛证「57739」，收回价24018点，实际杠杆34倍，28年1月到期。如看淡恒指可留意新上市熊证「55189」，收回价25418点，实际杠杆30倍，28年4月到期；或可留意恒指熊证「67589」，收回价25618点，实际杠杆22倍，28年4月到期。

　　据报工信部办公厅及国务院国资委办公厅发布，联合开展2026年度人形机械人与具身智能实景实训专项行动通知，今年底人形机械人等重点产品在代表性场景中率先完成应用验证和常态部署，带动形成万台级规模落地能力。优必选（9880）股价表现反复，微跌至117元附近好淡争持。如看好优必选可留意认购证「27767」，行使价143.98元，实际杠杆4倍，今年9月到期；或可留意优必认购证「25628」，行使价222元，实际杠杆4倍，今年10月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

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2026-06-09 02:00 HKT
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