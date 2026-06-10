闻风至 - 锂需求回暖 天齐现价值博 | 鲜股落镬

碳酸锂期货在5月份高见20.88万元人民币后一直回吐，锂矿股天齐锂业（9696）亦在5月4日见顶，高见69.15元，至昨日收报44.9元，累跌35%，来到45元水平开始有博反弹空间。



先看碳酸锂期货表现，5月12日创出20.88万元（人民币，下同）的历史新高后，至昨收报16.85万元，累跌19.3%，可见锂矿股跌幅已超出锂价表现。而从锂价下半年走势去看，目前市场分析持乐观看法为主，花旗预测，锂价今年内可望上试每吨25万元水平，时间点落在8至9月份，该行将锂资源列为整个电池产业链当中的偏好首选。



更值得留意是比亚迪（1211）董事长兼总裁王传福近日发表的言论，他指今年公司的销量将取决于电池的产量，随着电池产能提升，相信今年会有很好的产量。而更大的产量将会在明年，明年公司的产能一旦爬坡好以后，相信国内国际两个市场将同时发力。



王传福的说法意味天齐锂业的下游需求即将爆发，而且明年将迎来更大的爆发期。原本在油价高企及AI数据中心需求爆发下，市场对锂资源的供需预期开始改观，所以5月份才有碳酸锂期货突破20万元的画面，最近更有比亚迪这间全球电动车销量龙头加持，锂价再起的概率正不断提升。



当然，大行中亦有摩通这类持审慎看法的，该行指市场对锂供需平衡仍缺乏共识，价格主要受消息面驱动；又认为风险偏向不利消息，因此维持对锂矿股的投资评级为「中性」。



但从股价走势来看，天齐锂业确实值博率高企，该股上次在3月份低见39.1元（港元，下同）后，劲弹至69.15元，劲升逾5成，现价再次落到40元关口，预料会再次展现强劲支持力，上方博反弹空间巨大。



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