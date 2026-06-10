陈永陆 - 佳兆业健康具增长前景 | 陆叔讲股

佳兆业健康（876）是佳兆业集团旗下的医疗健康平台，近年在传统牙科修复及医疗设备业务上受到市场环境影响，财务表现持续承压。公司2025年全年收益约1.39亿元，按年减少约25%，股东应占亏损约4668万元。面对挑战，公司积极推动战略转型，通过关连交易收购母公司旗下的药品制造业务，这举措有望为公司带来高增长潜力与新盈利引擎。在即将举行的股东特别大会上，需要小股东支持这项交易，将有助公司开启全新发展阶段。



佳兆业健康于3月宣布以约2160万元人民币的代价，收购崇兴有限公司的全部已发行股本。目标公司间接持有青海项目公司54.84%权益，该项目公司专注于麻醉药品等药品的研发、生产与销售。此交易属非常重大收购及关连交易，代价将以发行代价股份方式支付，同时配合建议50股合并为1股及调整每手买卖单位。这次收购的资产基础是稳固的，项目公司拥有青海西宁约7.6万平方米土地及4.39万平方米建筑面积的生产设施，以及上海研发中心，并持有药品生产许可证，为公司快速切入制药领域提供了坚实硬件支持。



收购及合并股份助提升流动性



估值方面，代价基于独立估值师采用收入法评估的市场价值，经公平磋商后确定，发行股份价格亦参考近期股价，具合理吸引力。



更重要的是，管理层对未来增长前景充满信心。目标集团已有多款麻醉药品在手，预计2026年中期可获得新产品注册批准，并开始商业化。中国医院市场庞大，现有客户基础加上潜在新增医院转化，管理层保守估计，目标集团2026至2030年销售额将逐步提升至数亿元水平，进入高速增长轨道。这不仅能有效分散公司原有牙科业务的周期性风险，更能借助集团资源实现「医疗+制药」协同，显著提升整体竞争力。



尽管公司目前仍处于亏损状态，但此次收购结合股份合并等措施，有望改善股本结构、提升流动性，并为中长期业绩注入强劲动力。佳兆业健康正处于关键转型窗口，收购青海药品业务是切实可行的高潜力举措。建议小股东在6月22日的股东特别大会上积极支持相关决议，把握这一重组契机。



资深独立股评人

陈永陆