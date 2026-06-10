Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈永陆 - 佳兆业健康具增长前景 | 陆叔讲股

陆叔讲股
陆叔讲股
陈永陆
4小時前
阅讀更多
产经 专栏
內容

佳兆业健康（876）是佳兆业集团旗下的医疗健康平台，近年在传统牙科修复及医疗设备业务上受到市场环境影响，财务表现持续承压。公司2025年全年收益约1.39亿元，按年减少约25%，股东应占亏损约4668万元。面对挑战，公司积极推动战略转型，通过关连交易收购母公司旗下的药品制造业务，这举措有望为公司带来高增长潜力与新盈利引擎。在即将举行的股东特别大会上，需要小股东支持这项交易，将有助公司开启全新发展阶段。

　　佳兆业健康于3月宣布以约2160万元人民币的代价，收购崇兴有限公司的全部已发行股本。目标公司间接持有青海项目公司54.84%权益，该项目公司专注于麻醉药品等药品的研发、生产与销售。此交易属非常重大收购及关连交易，代价将以发行代价股份方式支付，同时配合建议50股合并为1股及调整每手买卖单位。这次收购的资产基础是稳固的，项目公司拥有青海西宁约7.6万平方米土地及4.39万平方米建筑面积的生产设施，以及上海研发中心，并持有药品生产许可证，为公司快速切入制药领域提供了坚实硬件支持。

收购及合并股份助提升流动性

　　估值方面，代价基于独立估值师采用收入法评估的市场价值，经公平磋商后确定，发行股份价格亦参考近期股价，具合理吸引力。

　　更重要的是，管理层对未来增长前景充满信心。目标集团已有多款麻醉药品在手，预计2026年中期可获得新产品注册批准，并开始商业化。中国医院市场庞大，现有客户基础加上潜在新增医院转化，管理层保守估计，目标集团2026至2030年销售额将逐步提升至数亿元水平，进入高速增长轨道。这不仅能有效分散公司原有牙科业务的周期性风险，更能借助集团资源实现「医疗+制药」协同，显著提升整体竞争力。

　　尽管公司目前仍处于亏损状态，但此次收购结合股份合并等措施，有望改善股本结构、提升流动性，并为中长期业绩注入强劲动力。佳兆业健康正处于关键转型窗口，收购青海药品业务是切实可行的高潜力举措。建议小股东在6月22日的股东特别大会上积极支持相关决议，把握这一重组契机。

资深独立股评人
陈永陆

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
2026-06-08 16:58 HKT
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
最新现场照！多邨公屋铁闸木门「左右倒转装」 房署职员称无装错「全幢都系咁」 住户崩溃扭曲手开门 过来人：住住下就惯｜Juicy叮
时事热话
7小時前
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
吴文忻离世丨抗癌期间宣布与老公陈剑陵离婚 近年被骗光毕生积蓄 搬离渣甸山豪宅变卖家当
影视圈
15小時前
吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇
吴文忻离世丨彭秀慧与吴文忻结识于童年 痛失挚友公开生前「惊喜」片：最美丽的相遇
影视圈
12小時前
游日注意 | 外国人观光优惠惹民怨 日本地方政府陆续取消
游日注意 | 外国人观光优惠惹民怨 日本地方政府陆续取消
即时国际
13小時前
太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画
太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画
饮食
19小時前
任天堂Switch︱认隐瞒Joy-Con设计缺陷 缴3.1亿天价罚款
01:29
任天堂Switch︱认隐瞒Joy-Con设计缺陷 缴3.1亿天价罚款
即时国际
12小時前
六合彩︱1300万头奖搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
8小時前
姚乐怡豪宅内部罕曝光！巨厅可容纳30人聚会 落地玻璃园林景 宽敞厨房设备齐全
姚乐怡豪宅内部罕曝光！巨厅可容纳30人聚会 落地玻璃园林景 宽敞厨房设备齐全
影视圈
11小時前
连锁酒楼反攻茶记！超值饮茶优惠 咸蛋叉烧饭/虾饺$9.9起 星期一至五午市供应
连锁酒楼反攻茶记！超值饮茶优惠 咸蛋叉烧饭/虾饺$9.9起 星期一至五午市供应
饮食
13小時前
更多文章
陈永陆 - 奥思转型奏效 财务稳健 | 陆叔讲股
奥思集团（1161）近日公布截至2026年3月底的中期业绩，成绩亮眼，而且优于早前盈喜指引。期内总收益按年增长4.8%至约5.158亿元，美容服务收益成为主要增长引擎，带动整体毛利率进一步提升至93.4%，较去年同期上升1.4个百分点。公司拥有人应占纯利达7093万元，按年增长27.4%，高于盈喜时预期的6800万至7200万元的中位数，显示业务执行力强劲。 　　与2025财年全年业绩比较，
2026-06-03 02:00 HKT
陆叔讲股