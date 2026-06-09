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邓声兴 - 建滔积层板上望68元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
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邓声兴
5小時前
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产经 专栏
內容

　　建滔积层板（1888）公布2025财年全年业绩营业收入按年增长10.03%至177.58亿元人民币，归母净利润更大幅提升40.28%至16.61亿元人民币，盈利增速远超收入增速，充分反映公司高端化转型成效显著。业绩主要受惠于高毛利产品结构持续优化，尤其是高频高速板、HDI及积层式板等高端产品录得量价齐升，同时上游原材料自给率提高及自动化产线覆盖率超过九成，有效压降单位制造成本，加上有息负债大幅减少令财务费用转为净收益，利润结构更趋纯粹。公司业务高度集中于覆铜面板，占总收入逾99%，并深度绑定三星、华为、立讯精密等全球顶级电子制造商，定单稳定性强，而产品线已扩展至AI伺服器、5G基站及新能源汽车雷达等高端应用，技术壁垒持续加固。市场对其从传统周期股转向AI高端材料股的认知逻辑正在形成。

　　展望未来，公司计划于2025至2027年投产多条低介电电子纱窑炉及特种玻纤布产线，并加速M7/M8级CCL研发认证，同时布局海外产能以降低地缘风险。目标价68元，止蚀价45元。

　　笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份。

香港股票分析师
协会主席
笔者为证监会持牌人
邓声兴

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2026-06-08 02:00 HKT
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