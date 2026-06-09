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大行晨报 - 英镑短线或续下探｜大行晨报

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　　今个星期环球市场有两间央行将进行利率决议，加拿大央行及欧洲央行将先后公布议息结果。彭博利率期货显示，交易员预计加拿大央行将维持利率不变，而欧洲央行加息0.25厘基本已毫无悬念。除了多间央行议息之外，美国将公布联储局6月议息会议前最后一次通胀数据（CPI），相信会为投资者预期美国联储局之后的利率路径提供参考。市场预计美国5月消费者物价指数按年升幅将由前值3.8%大幅上扬至4.2%，核心通胀按年升幅亦将小幅回升至2.9%。

　　另外，英国目前的政治与经济风险仍挥之不去。执政工党在5月初的地方议会选举中面临重挫，痛失逾1400个议席，引发党内多名议员逼宫，要求首相施纪贤下台。虽然施纪贤强调会留任面对，但政局动荡已引发市场恐慌，导致英国长债殖利率早前急升，英镑汇率亦一度下探至1.33附近。另一方面，英国疲弱的就业数据与放缓的通胀表现，正进一步对英镑施加压力。截至3月，英国ILO失业率意外升至5%，市场原本预期为4.9%，企业大幅裁减职位反映劳动力需求疲软，4月受薪人数更骤减近十万人。同时，最新核心消费物价指数年增率由3.3%回落至2.8%，核心通胀率亦降至2.5%，双双低于市场预期。彭博利率期货显示，市场预期英伦银行在下周的议息会议中将倾向维持利率不变。

　　总体而言，短期内市场在对英国政局稳定性的忧虑与央行维持利率不变的预期下，风险溢价料仍将持续反映在英镑汇价上。笔者认为短线仍然可以沽出英镑买入美元，英镑兑美元初步目标价为1.325水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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