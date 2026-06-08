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刘伟利 - AI热潮逼近拐点 把「数据中心」推向太空 | 巨B讲投资

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刘伟利
6小時前
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产经 专栏
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　　近期美股走出一种令人不安的型态：极端「窄幅牛市」（narrow bull）。根据最新市场数据，标普500在上周五只有20档成分股创下历史新高；而在这20档之中，只有7档与人工智慧有明显直接关联。美银首席投资策略师迈克尔．哈特内特（Michael Hartnett）指出，这种分布格局与2000年3月互联网泡沫高峰时相当接近。他认为，投机行情可能仍未完全结束，但已属「拐点前的关键讯号」。

　　简单说，窄牛行情代表：股市上涨主要由少数科技巨头推动，而不是更广泛的经济基本面在支撑。若资金无法扩散到更多板块，市场就很容易由热转冷，从「看似强势」走向「突然转弱」。在这样的结构里，涨势不只是交易偏好，也反映了资源配置的深层逻辑：当机会集中，人就会把希望押在同一个方向，直到系统开始卡关。

　　而在AI需求爆炸的背景下，资源焦虑也正在把科技推向更极端的方向。文章提出一个尖锐观察：人类并不会因资源紧缺而选择节制，反而会往外扩张，寻找新的「资源边疆」。于是，科技巨头把下一步的重心放到太空——为了支撑日益庞大的运算需求，企业可能在近地轨道部署卫星伺服器与数据处理中心。

　　这听起来像是突破想像力，但风险也同样真实。太空垃圾可能快速累积，轨道碰撞机率上升；更严重的是，若可用的轨道空间被挤压，甚至可能影响地球大气状况与天文观测。到那一天，我们仰望星空看到的，未必只是静谧的星体，而可能是一颗颗闪烁的人造设备与运算节点。讽刺的是，科技越是逼近极致，人的自然连结却可能越被切断——夜空从启发思考的地方，变成资本扩张的舞台。

　　因此，「High Tech Low Life」的警讯并不只于股市。当AI与高科技确实带来效率跃进，如果最后却只服务于少数资本集团的利润，多数人可能面临更大的就业压力、隐私风险，以及更深的心灵空虚。文明的进步不应只追求更快、更强，也要保留对自然的敬畏，与对生活意义的追寻；否则，我们可能在璀璨科技光辉里逐步失去纯粹感动，最后连「可仰望的天空」都不再完整。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利
 

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