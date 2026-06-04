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朱红 - 腾讯50天线遇阻 留意「13160」 | 窝轮热炒特区

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朱红
26分鐘前
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　　媒体引述腾讯（700）消息指目前无法确定微信AI智能体推出时间，上线时间很大程度取决于监管方审批进度，并指因微信用户体量大，合规流程可能比其他产品更加严格。腾讯股价于50天线遇阻力，回吐至465元水平整固。如看好腾讯，可留意腾讯认购证「13160」，行使价540.88元，今年12月到期，实际杠杆6倍。如看淡腾讯，可留意腾讯认沽证「27140」，行使价408.68元，今年10月到期，实际杠杆8倍。

　　晶片股份普遍造好，中芯国际（981）股价于10天线见支持，逆市上升至83元水平整固。如看好中芯，可留意中芯认购证「17584」，行使价104.88元，今年10月到期，实际杠杆4倍。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「28775」，行使价64元，今年11月到期，实际杠杆3倍。

　　恒指仍受制于两万六关口，回吐逾400点至25600点水平整固。投资者如看好恒指，可留意恒指牛证「65191」，收回价25000点，2028年9月到期，实际杠杆40倍。或可留意恒指牛证「66512」，收回价24888点，2028年9月到期，实际杠杆33倍。如看淡恒指，可留意恒指熊证「60705」，收回价26218点，2028年4月到期，实际杠杆33倍。

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中银国际股票
衍生产品董事
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朱红

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2026-06-03 02:00 HKT
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