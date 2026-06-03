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大行晨报 - 英镑短线或仍中性偏淡｜大行晨报

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　　美国下修今年第一季度经济增长（GDP）。数据显示，美国今年第一季年化国内生产总值增长1.6%，低于市场预期的增长2%，4月消费者支出仅小幅增长。而被美国联储局最看重的通胀指标，个人消费支出（PCE）物价指数升幅创2023年以来最大，按年升3.8%，符合市场预期。美国最新首次申请失业救济人数升至一个多月来最高。截至5月23日止当周，首次申请失业救济人数21.5万人，市场预期为21.1万人。本周五美国将公布6月议息会议前最后一次非农就业数据，市场预计美国5月非农就业职位增长9.5万份，失业率维持在4.3%不变。

当地宏观数据不如预期

　　另一边厢，笔者曾于5月13日在本专栏提醒投资者，短线投资英镑需谨慎，而英镑兑美元在随后的两个交易日急跌至约1.33水平，创下逾一个月来的低位，并失守250天及50天线，之后于该位置筑底，并于上周重返1.35水平之上。不过，执笔之时再回落至50天及250天线附近争持。我们认为，投资英镑短至中期仍需审慎。

　　首先，除了5月初选举风波带来的政治风险因素之外，英国近期多项宏观数据亦不如预期，或令到市场放慢对英伦银行今年恢复加息周期的预期。数据显示，截至3月，英国ILO失业率升至5%，较预期4.9%高，雇主大减职位，劳动需求放缓，4月受薪雇员人数减少近十万人。就业市场放缓，通胀数据同样不及预期，英国消费物价指数（CPI）同样低过市场预期，整体通胀按年升幅由前值3.3%放缓至2.8，低于市场预期的3%。核心通胀亦大幅回落至2.5%，同样低于市场预期。彭博利率期货显示，市场预计英伦银行6月议息会议较大概率维持利率不变。政治风险加基本面不佳叠加的情形下，笔者认为英镑短线走势中性偏淡，不排除再测试5月低位1.33水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

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