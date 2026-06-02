邓声兴 - 药明生物估值具修复空间 | 开工前落盘/头条名家本周心水

药明生物（2269）近期发布2025年全年业绩公告，期内收入217.9亿元，按年增长16.68%，归母净利润43.46亿元，增幅达27.33%，毛利率与净利率双双提升。



值得留意是，公司后期及商业化项目收入占比已升至43.4%，未完成定单总额高达237亿美元，其中潜在里程碑收入约122亿美元，为未来数年盈利能见度提供坚实基础。公司近期接连获得美国Vertex及Viridian Therapeutics的商业化生产定单，证明北美创新药企对中国CDMO供应链依然依赖，地缘政治风险的实际影响远较市场忧虑为低。管理层更启动4亿美元股份回购计划，明确表示股价未反映内在价值，并维持2026年收入增长13%至17%的指引。目前药明生物坐拥945个综合项目、全球化产能布局及零缺陷的监管检查记录，随着更多临床三期项目进入商业化阶段，盈利弹性可望进一步释放，现价估值具备显著修复空间，值得长线关注。目标价38元，止蚀价31元。笔者为证监会持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析师

协会主席

笔者为证监会持牌人

邓声兴