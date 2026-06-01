刘伟利 - 不专业无经验不了解招致失败 | 巨B讲投资

在投资与商业领域，多数失败并非单纯运气不佳，而是源于不专业、缺乏经验，因而对关键资讯「不懂」。不了解市场规则、不明白风险的本质、也不清楚自身能力的边界，往往引发一连串严重判断错误：误判形势、错估潜在损失，最终以高昂代价收场。这道理看似简单，却极其深刻——知识与经验的缺失，会让人在不确定的现实中用错方法，付出沉重代价。



市场上这样的案例屡见不鲜。2021年美国GameStop meme股事件就是最典型的写照。当时大量缺乏经验的散户投资者，在社群媒体热潮推动下，纷纷涌入这间传统游戏零售商股票。他们并不理解公司长期基本面早已恶化，也不清楚短期逼空背后隐藏的极端波动风险，仅凭「跟风效应」与「快速致富」的幻想，在高位大量买入。结果股价在短时间内急涨后迅速暴跌，许多新手不仅血本无归，更有部分人透过借贷加码，最终损失远超本金。这场事件充分显示，当热情凌驾于理解之上，往往只能换来沉痛的教训。



另一个警讯是2022年加密货币市场的大崩盘。以Terra Luna稳定币突然崩溃为起点，迅速延烧至Celsius Network、Three Arrows Capital等知名机构，最终导致FTX交易所轰然倒闭。许多刚进入加密市场的投资者，完全不懂去中心化金融的复杂风险、流动性危机以及平台治理问题，却被高收益宣传所吸引，盲目将大量资金投入未经过充分验证的项目。当市场信心瞬间崩塌，系统性风险全面爆发，无数资产在极短时间内蒸发，无数家庭的积蓄化为乌有。



这些真实案例共同指向一个核心道理：不了解会直接导致失败，而失败的根源往往是「不知道自己不知道」。专业的投资者与企业经营者，会花费时间深入研究基本面、建立完善的风险控管机制，并透过长期实战逐步累积经验；反观不专业者，则容易陷入确认偏误、追涨杀跌，或轻信小道消息，最终在市场中反复受挫。根据多项市场研究显示，许多散户投资者长期表现大幅落后大盘指数，正是因为知识不足与情绪驱动，频繁交易反而侵蚀了应有报酬。



从中我们可以吸取重要教训：投资或创业之前，必须先诚实面对自身的无知，客观评估能力范围。任何重要决策都应建立在充分研究、多元化配置以及专业建议之上，而非一时冲动。经验无法速成，唯有透过持续学习、模拟练习与小额实战，才能稳健成长。市场从不同情「不了解」的人，它只会尊重并奖励那些愿意承认不足、并努力补足知识的人。



总之，在充满不确定性的商业世界中，专业始于自知之明。与其急于追求高报酬，不如先打稳知识与风险意识的基础，方能避免因无知而重蹈覆辙，逐步走向可持续的成功之路。



Collis Capital合伙创始人

刘伟利

